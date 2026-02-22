Otomobilde 2027 depremi: Güvenlik nedeniyle zorunlu olarak kaldırılacak
Otomobil dünyasında bir dönem daha sona eriyor. Güvenlik için düğmeye basılırken, Tesla ve Lexus’un göz bebeği olan özelliklere yasak geldi.
Tesla ve birçok otomobil üreticisi, diğer markaların aksine faydalı ve ilginç özellikler sunuyor. Ancak Çin hükümeti bu otomobillerde sunulan özellikler konusunda oldukça katı.
Otomobil dünyasında teknoloji ve estetik uğruna feda edilen güvenlik unsurları, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de masaya yatırıldı.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), trafik kazalarındaki yaralanmaları ve tahliye zorluklarını önlemek amacıyla radikal bir karara imza attı: 1 Ocak 2027’den itibaren "modern" görünümlü birçok tasarım yasaklanarak geleneksel yapıya zorunlu dönüş başlıyor.