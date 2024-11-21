Otomobilde gizli zam tehlikesi! Uzman isim ÖTV matrahındaki detayları örneklerle anlattı

Türkiye'de matrah esaslı ÖTV sistemi, bazı otomobillerin liste fiyatlarının altında satışa sunulmasına neden oluyor. Bu durum, hem tüketiciler hem de sektör temsilcileri tarafından dikkatle takip edilen bir konu haline geldi. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, bu ilginç tablonun arka planını detaylarıyla açıkladı.