Otomobilde gizli zam tehlikesi! Uzman isim ÖTV matrahındaki detayları örneklerle anlattı
Türkiye'de ÖTV matrah sistemi, elektrikli otomobillerin liste fiyatlarının altında satılmasına yol açtı. Gazeteci Emre Özpeynirci, "Matrah sistemi, döviz kurlarının sürekli yükseldiği bir ülkede gizli zam etkisi yaratıyor" diyerek bayilerin araçları neden ve nasıl liste fiyatının altında sattıklarını açıkladı.
Türkiye'de matrah esaslı ÖTV sistemi, bazı otomobillerin liste fiyatlarının altında satışa sunulmasına neden oluyor. Bu durum, hem tüketiciler hem de sektör temsilcileri tarafından dikkatle takip edilen bir konu haline geldi. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, bu ilginç tablonun arka planını detaylarıyla açıkladı.
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ÖTV matrah sistemindeki karmaşaya dikkat çekti. Özpeynirci, "Düşünün ki bir elektrikli otomobilin matrah fiyatı yüzde 10’luk ÖTV diliminin biraz üzerinde. Marka ya da distribütör isterse bu aracı yüzde 10’luk dilime sokarak satabilir. Ancak, kur artışlarıyla yeniden üst dilime geçme riski nedeniyle fiyatı baştan üst dilimde belirliyor ve kararı bayilere bırakıyor," ifadelerini kullandı.
Bu duruma örnek olarak elektrikli MINI Countryman ve yeni satışa sunulan Peugeot 5008 modelini gösteren Özpeynirci şunları kaydetti:
“Elektrikli MINI Countryman’da bunu görmüştük. İlk başta liste fiyatı 2.490.538 TL olan aracı bayiler matrah fiyattan marjlarını düşürüp 1,9 milyon TL civarında fiyata satmıştı. Aradaki fark 30-40 bin TL olduğundan bayiler bunu karşılamıştı. Borusan daha sonra liste fiyatını da 1,9 milyon TL civanına çekti.