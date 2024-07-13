Otomobilde kampanya rüzgarı devam ediyor: İkinci elde fiyatlar daha fazla düşer mi?

Ertemel, şunları söyledi:

“7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren, ulusal tip onaylı bazı modeller için 31 Ağustos’a kadar uzatılan GSR yönetmeliği dolayısı ile yönetmeliğe uymayan araç stoklarının eritilmesi maksadıyla kampanyalar halen devam ediyor.