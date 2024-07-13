Otomobilde kampanya rüzgarı devam ediyor: İkinci elde fiyatlar daha fazla düşer mi?
Bazı güvenlik donanımlarına sahip olmayan araçların satışını yasaklayan düzenleme 31 Ağustos tarihine ertelenmişti. Sıfır araç bayileri kampanyalarını sürdürüyor. Peki şu anda otomobillerde liste fiyatı üzerinden ne kadar indirim yapılıyor? Kampanyalar ne zamana kadar devam eder? Konuyla ilgili uzman isimden çarpıcı açıklamalar geldi.
İkinci el piyasalarında son zamanlarda görülen durgunluk ve sıfır araç piyasalarındaki kampanyalar tüketicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak 7 Temmuz’da yürürlüğe girmesi beklenen Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) 31 Ağustos’a ertelenmişti.
Yönetmeliğe göre bazı güvenlik donanımları bulunmayan araçların satışı yasaklanacak. Düzenlemenin 31 Ağustos’a ertelenmesiyle birlikte sıfır araçlarda kampanya rüzgarı sürüyor. Peki şu anda indirim oranları ne? Kampanyalar ne zamana kadar devam eder?
LİSTE FİYATI ÜZERİNDEN NE KADAR İNDİRİM VAR?
Konuyla ilgili merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, milliyet.com.tr’ye değerlendirdi.
Ertemel tüketicilerin takasa yöneldiğini ve takas tekliflerinin son dönemde revaçta olduğunu söyledi.
Ertemel, şunları söyledi:
“7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren, ulusal tip onaylı bazı modeller için 31 Ağustos’a kadar uzatılan GSR yönetmeliği dolayısı ile yönetmeliğe uymayan araç stoklarının eritilmesi maksadıyla kampanyalar halen devam ediyor.