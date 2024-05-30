Otomobilde kritik tarih: 7 Temmuz... Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Fiyatlara 3 bin Euro yansıyabilir
Avrupa Birliği'nin ilk aşamasını 2022’de devreye aldığı otomobil ve yol güvenliği mevzuatı (GSR 2), 7 Temmuz’da yürürlüğe giriyor. Yeni alınacak sıfır araçlarda zorunlu olacak uygulamalar, araç fiyatlarına da ek maliyetler getirecek.
TÜRKİYE'DE SIFIR ARAÇLARDA ZORUNLU OLACAK
7 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği (AB) otomobil ve yol güvenliği mevzuatıyla (GSR II); akıllı hız yardımı, uykulu sürücü uyarısı, otomatik frenleme gibi bir dizi güvenlik önlemi, Türkiye’de yeni alınacak sıfır araçlarda zorunlu olacak.
2 BİN EURO'YA VARAN EK MALİYET
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni otomobil aksamlarının araç fiyatlarına 2 bin Euro’ya varan ek maliyetler getirmesi beklenirken, galeriler de standartları karşılamayan araçlarını bir an önce satmak istiyor.
Otomotiv piyasasının gözü 7 Temmuz’a çevrildi. Daha önce opsiyonel olan bazı güvenlik uygulamaları, AB mevzuatına uyum kapsamında bu tarihten itibaren standart olacak.
Trafik kazalarının yüzde 95’inde insan hatasının rol oynadığı yönündeki verilerden hareket alan düzenlemelerle araç ve yol güvenliğinin iyileştirilecek.