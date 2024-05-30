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  4. Otomobilde kritik tarih: 7 Temmuz... Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Fiyatlara 3 bin Euro yansıyabilir

Otomobilde kritik tarih: 7 Temmuz... Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Fiyatlara 3 bin Euro yansıyabilir

Avrupa Birliği'nin ilk aşamasını 2022’de devreye aldığı otomobil ve yol güvenliği mevzuatı (GSR 2), 7 Temmuz’da yürürlüğe giriyor. Yeni alınacak sıfır araçlarda zorunlu olacak uygulamalar, araç fiyatlarına da ek maliyetler getirecek.

Otomobilde kritik tarih: 7 Temmuz... Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Fiyatlara 3 bin Euro yansıyabilir - Sayfa 1

TÜRKİYE'DE SIFIR ARAÇLARDA ZORUNLU OLACAK

7 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği (AB) otomobil ve yol güvenliği mevzuatıyla (GSR II); akıllı hız yardımı, uykulu sürücü uyarısı, otomatik frenleme gibi bir dizi güvenlik önlemi, Türkiye’de yeni alınacak sıfır araçlarda zorunlu olacak.

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Otomobilde kritik tarih: 7 Temmuz... Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Fiyatlara 3 bin Euro yansıyabilir - Sayfa 2

2 BİN EURO'YA VARAN EK MALİYET

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre yeni otomobil aksamlarının araç fiyatlarına 2 bin Euro’ya varan ek maliyetler getirmesi beklenirken, galeriler de standartları karşılamayan araçlarını bir an önce satmak istiyor.

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Otomobilde kritik tarih: 7 Temmuz... Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Fiyatlara 3 bin Euro yansıyabilir - Sayfa 3

Otomotiv piyasasının gözü 7 Temmuz’a çevrildi. Daha önce opsiyonel olan bazı güvenlik uygulamaları, AB mevzuatına uyum kapsamında bu tarihten itibaren standart olacak.

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Otomobilde kritik tarih: 7 Temmuz... Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Fiyatlara 3 bin Euro yansıyabilir - Sayfa 4

Trafik kazalarının yüzde 95’inde insan hatasının rol oynadığı yönündeki verilerden hareket alan düzenlemelerle araç ve yol güvenliğinin iyileştirilecek.

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