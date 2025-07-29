Otomobilde ÖTV piyasayı salladı! Hangi araçlar ucuzladı, hangileri zamlandı?
ÖTV matrahlarının belirlenmesinin ardından otomobil piyasasında markalar fiyat değişikliğine gitti. Bazı modellerin fiyatları düştü. Peki, Hangi araçlar ucuzladı, hangileri zamlandı? İşte ÖTV sonrası piyasada son durum…
Yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesi, binek otomobillerde dikkat çeken fiyat değişikliklerine yol açtı. Yerli üretimi desteklemek ve dış ticaret açığını azaltmak amacıyla yapılan düzenleme kapsamında, bazı marka ve modellerde yüzde 11’e varan fiyat düşüşleri yaşandı.
ÖTV indirimi bazı modellerin etiketini aşağı çekti
ÖTV matrahları ve oranlarının yeniden belirlenmesinin ardından bazı marka ve modellerde yüzde 11'e varan düşüşler görüldü.
Geçen hafta yürürlüğe girmişti
Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarının düzenlenmesine yönelik hükümler içeren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak geçen hafta yürürlüğe girmişti.
ÖTV matrahları güncellendi
Kanunla binek otomobillerin ÖTV'sine ilişkin olarak Cumhurbaşkanına, motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirleme hususunda ilave yetkiler verildi. Ayrıca binek otomobillerin vergilendirilmesinde kullanılan ÖTV matrahları güncellendi.