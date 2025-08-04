Otomobilde zirve el değiştirdi: Tesla, Fiat, BYD, Togg’u geride bırakan o model şampiyon oldu!

Otomotiv satışları, ÖTV düzenlemesi öncesinde Temmuz ayında da aylık 100 bin adetin üzerinde gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,55 artarak 107.718 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 14,71 artışla 84 bin 195 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 13,96 yükselerek 23.523 adet olarak kaydedildi.

İşte Temmuz ayında en çok satılan otomobiller...