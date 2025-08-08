Otomobili parlatayım derken mahvetmeyin! Uzmanlar uyardı; sakın bu yöntemi uygulamayın
Otomobil temizledikten sonra parlatma işlemi yapılırken bu hatadan kaçının. Son dönemde yaygın olan parlatma yöntemi arabalara yarardan çok zarar veriyor.
Otomobil temizliği de tıpkı bir ev veya kişisel temizlik kadar önemli. Kimi zaman uzun yola çıkıp kimi zaman da gün içinde kullanılan araçlar, hem hijyen hem de sağlık açısından büyük öneme sahip.
Uzmanlara göre araç bakımları düzenli olarak nasıl yapılıyorsa, her iki haftada bir de yıkanması tavsiye ediliyor.
Fakat zaman zaman çoğu kişi araç temizliği ile uğraşmaktan kaçıyor. Bu nedenle bazı sürücüler torpido, koltuk ve camları hızlıca temizleyebilecekleri pratik yöntemlere başvuruyor.