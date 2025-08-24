  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Aracın klimasını çalıştırırken bu 5 yanlıştan kaçın! Hem yakıttan tasarruf hem daha verimli çalışsın

Aracın klimasını çalıştırırken bu 5 yanlıştan kaçın! Hem yakıttan tasarruf hem daha verimli çalışsın

Otomobillerde klimayı çalıştırmanın bazı püf noktaları var. Eğer bu 5 yanlıştan dönerseniz hem aracın yakıtı daha uzun gider hem de sistem uzun vadede daha sorunsuz çalışır.

Aracın klimasını çalıştırırken bu 5 yanlıştan kaçın! Hem yakıttan tasarruf hem daha verimli çalışsın - Sayfa 1

Milyonlarca kişi pek çok markanın farklı model otomobillerine biniyor. Artık otomobiller teknoloji odaklı ve bazı yenilikler görmek mümkün. 

1 | 10
Aracın klimasını çalıştırırken bu 5 yanlıştan kaçın! Hem yakıttan tasarruf hem daha verimli çalışsın - Sayfa 2

Özellikle elektrikli modellerle birlikte birçok şey baştan aşağı değişti. 

2 | 10
Aracın klimasını çalıştırırken bu 5 yanlıştan kaçın! Hem yakıttan tasarruf hem daha verimli çalışsın - Sayfa 3

Yakıt tüketimi, otomobil kullanıcılarının en çok dikkat ettiği etkenler arasında. Aracın bakımlarını yaptırmak, lastiklerini kontrol ettirip yağlarını değiştirmek her sürücünün sorumluluğu. 

3 | 10
Aracın klimasını çalıştırırken bu 5 yanlıştan kaçın! Hem yakıttan tasarruf hem daha verimli çalışsın - Sayfa 4

Ancak bir de araç klimasını çalıştırırken de iki kez düşünmeniz gereken şeyler var.

4 | 10