Otomobillerde 7 Temmuz telaşı: Araç kampanyalarına hız verildi, 300 bin TL'ye kadar indirim

KAMPANYA YARIŞI BAŞLADI: YÜZDE 20'YE VARAN İNDİRİM ORANI

Geçen yılın ikinci yarısından sonra yaşanan bu gelişmelerin ardından, yeni ekonomi programının da fiyatların dengede kalmasına destek olduğu belirtiliyor.

Son gelişmelerin ardından, birçok otomotiv markası sıfır otomobilde kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalara başladı. Bazı bayilerin liste fiyatının da altında satış yaptığı, kampanyalarda indirim oranının yüzde 20'yi bulduğu belirtiliyor.