Otomobillerde 7 Temmuz telaşı: Araç kampanyalarına hız verildi, 300 bin TL'ye kadar indirim
Avrupa Birliği'nin "Genel Güvenlik Yönetmeliği" kapsamında GSR tescili olmayan sıfır araçların 7 Temmuz'dan itibaren satışına izin verilmeyecek. Bu haberler otomotiv sektöründe hareketliliğe neden oldu. Ellerinde olan bu araçları bir an önce eritip riskten kurtulmak isteyen markalar indirim kampanyaları başlattı. İndirimler 300 bin lirayı buldu.
Türkiye otomotiv pazarında son dönemde birçok marka kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyaları yoğunlaştırırken, ikinci el piyasasında da fiyatlarda dengelenme süreci devam ediyor.
Türkiye otomotiv pazarında satışların 1 milyon 232 bin 635 adetle rekor kırdığı geçen yıl, otomotiv bulunurluğunda sorunlar yaşanmış, arz-talep dengesinde bozulmalar görülmüş ve bunun neticesinde ikinci el otomobil fiyatları aşırı değerlenmişti.
Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığının aldığı tedbirler sonucu ikinci el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengeye oturdu. Otomotivin "yatırım aracı olarak görülme" cazibesini kaybetmesinin ardından, gerçek alıcılar ile otomotiv markaları baş başa kaldı.
KAMPANYA YARIŞI BAŞLADI: YÜZDE 20'YE VARAN İNDİRİM ORANI
Geçen yılın ikinci yarısından sonra yaşanan bu gelişmelerin ardından, yeni ekonomi programının da fiyatların dengede kalmasına destek olduğu belirtiliyor.
Son gelişmelerin ardından, birçok otomotiv markası sıfır otomobilde kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalara başladı. Bazı bayilerin liste fiyatının da altında satış yaptığı, kampanyalarda indirim oranının yüzde 20'yi bulduğu belirtiliyor.