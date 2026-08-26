Otomobillerde yıllardır kullanılıyor ama kimse zararını bilmiyor. Sanıldığı kadar masum değil

Koltuk döşemesi yıpranmasın, üzerine bir şey dökülmesin düşüncesiyle takılan o sıkı kılıflar, işte tam bu noktada devreye giriyor. Birçok otomobil üreticisi, bu hayati güvenlik ekipmanının görevini yapabilmesi için koltuklara kesinlikle ekstradan bir örtü veya kılıf takılmaması konusunda net uyarılarda bulunuyor.