Otomobillerde yıllardır kullanılıyor ama kimse zararını bilmiyor. Sanıldığı kadar masum değil
Otomobillerde yıllardır kullanılan koltuk örtüleri veya kaplamaları, düşünülenin aksine hiç de masum değil. Bakın bugüne kadar yaptırdığımız koruyucu kaplamalar aslında neyin önüne geçiyormuş.
Gözümüz gibi baktığımız otomobilleri ilk aldığımızda, yapılan işlemlerden biri koltukların yıpranmaması için örtü veya kaplama almak.
Birçok otomobil sahibi, binbir emekle aldığı aracının içi yıpranmasın, döşemeleri ilk günkü gibi temiz kalsın diye koltuklara kılıf veya örtü seriyor. Görünüşte yıllardır masum ve korumacı sanılan bu yöntem, aslında modern otomobil güvenliğinin en kritik unsurlarından birini, yan hava yastıklarını hiçe sayıyor olabilir.
KOLTUKLARIN İÇİNDE NE VAR?
Eskiden koltuklar sadece sünger ve kumaştan ibaretti. Ancak bugün işler değişti. Yeni nesil otomobillerin neredeyse tamamında, sürücü ve yolcu koltuklarının yan kısımlarına entegre edilmiş hava yastıkları (airbag) bulunuyor. Bu sistemler, olası bir yandan çarpma anında milisaniyeler içinde açılarak baş ve göğüs bölgesini korumayı hedefliyor.
Koltuk döşemesi yıpranmasın, üzerine bir şey dökülmesin düşüncesiyle takılan o sıkı kılıflar, işte tam bu noktada devreye giriyor. Birçok otomobil üreticisi, bu hayati güvenlik ekipmanının görevini yapabilmesi için koltuklara kesinlikle ekstradan bir örtü veya kılıf takılmaması konusunda net uyarılarda bulunuyor.