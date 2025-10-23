Otomobillere dev zam yolda! Toyota Türkiye CEO’su "Artık çok zor" diyerek açıkladı
Yurt dışından Türkiye’ye getirilen otomobiller için uygulanan ek vergiler, önümüzdeki dönemlerde etkisini daha da gösterecek. Toyota Türkiye CEO’su, otomobil fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye’de otomobil satışları 2025 yılında beklentinin üzerinde gerçekleşti. Fiyatlar bu yıl yüksek olsa bile tüketici çeşitli kredi ve taksit imkanlarıyla yeni bir otomobil sahibi oldu.
Ancak tüketiciye eklenen vergiler, yakında etkisini daha da gösterecek. Zira ülkemizde satış yapan bazı otomobil markaları, ithal getirdiği modellerden bazılarının fiyatını artıracak.
Bunlardan biri de Toyota. CNBC-E’ye açıklamalarda bulunan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye’ye ithal edilen modellerden bazılarına, yeni ek tarifeler nedeniyle zam yapılacağını söyledi.