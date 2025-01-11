Otomobillere yeni yıl zammı! Sıfır araçlara 2025 itibariyle yüzde 4 artış yapıldı

Sıfır otomobillere model zammı yapıldı

Fiyatlar yıl genelinde TL bazında yüzde 10 civarında artmıştı. Bir satış sitesinin verisine göre, fiyat enflasyondan arındırıldığında yüzde 30 reel gerilemeye işaret etti. Ancak sıfır otomobillere 2025 itibariyle model zammı yapıldı.