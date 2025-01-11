Otomobillere yeni yıl zammı! Sıfır araçlara 2025 itibariyle yüzde 4 artış yapıldı
Sıfır otomobillere yeni yıl zammı geldi. 2024 model araçların fiyatı yüzde 4 oranında arttı.
Sıfır otomobillere 2025 zammı geldi. Döviz kurlarındaki yatay seyir geçen yıl otomobilde fiyat artışını sınırlamıştı.
Sıfır otomobillere model zammı yapıldı
Fiyatlar yıl genelinde TL bazında yüzde 10 civarında artmıştı. Bir satış sitesinin verisine göre, fiyat enflasyondan arındırıldığında yüzde 30 reel gerilemeye işaret etti. Ancak sıfır otomobillere 2025 itibariyle model zammı yapıldı.
NTV’ye konuşan Otomobil Data Şirketi Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yeni yılla birlikte otomobil markaları, özellikle 2025 model araçlarını hemen piyasaya çıkartmaya başladı. Bunları da bir önceki zamlarına göre yaklaşık yüzde 3 ile yüzde 4 arasında zamla çıkarttılar” dedi.