  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Otomobillere yeni yıl zammı! Sıfır araçlara 2025 itibariyle yüzde 4 artış yapıldı

Otomobillere yeni yıl zammı! Sıfır araçlara 2025 itibariyle yüzde 4 artış yapıldı

Sıfır otomobillere yeni yıl zammı geldi. 2024 model araçların fiyatı yüzde 4 oranında arttı.

Otomobillere yeni yıl zammı! Sıfır araçlara 2025 itibariyle yüzde 4 artış yapıldı - Sayfa 1

Sıfır otomobillere 2025 zammı geldi. Döviz kurlarındaki yatay seyir geçen yıl otomobilde fiyat artışını sınırlamıştı.

1 | 7
Otomobillere yeni yıl zammı! Sıfır araçlara 2025 itibariyle yüzde 4 artış yapıldı - Sayfa 2

Sıfır otomobillere model zammı yapıldı

Fiyatlar yıl genelinde TL bazında yüzde 10 civarında artmıştı. Bir satış sitesinin verisine göre, fiyat enflasyondan arındırıldığında yüzde 30 reel gerilemeye işaret etti. Ancak sıfır otomobillere 2025 itibariyle model zammı yapıldı.

2 | 7
Otomobillere yeni yıl zammı! Sıfır araçlara 2025 itibariyle yüzde 4 artış yapıldı - Sayfa 3

NTV’ye konuşan Otomobil Data Şirketi Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yeni yılla birlikte otomobil markaları, özellikle 2025 model araçlarını hemen piyasaya çıkartmaya başladı. Bunları da bir önceki zamlarına göre yaklaşık yüzde 3 ile yüzde 4 arasında zamla çıkarttılar” dedi.

3 | 7
Otomobillere yeni yıl zammı! Sıfır araçlara 2025 itibariyle yüzde 4 artış yapıldı - Sayfa 4

Piyasada hareketlilik bekleniyor

Otomotiv sektörü 2024 yılını rekorla kapatmıştı. Geçen yıl 1 milyon 238 bin adet sıfır otomobil satıldı. Piyasanın bu yıl da hareketli olması bekleniyor.

4 | 7