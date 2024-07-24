Otomotiv devi 291 bin hatalı aracı güvenlik endişesiyle geri çağırıyor

Yaklaşık iki hafta önce ise ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yaptığı açıklamada, Alman otomobil üreticisi BMW'nin potansiyel olarak ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilecek hatalı hava yastığı şişiricileri nedeniyle ABD'deki 394 bin aracı geri çağırdığını söyledi.