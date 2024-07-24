Otomotiv devi 291 bin hatalı aracı güvenlik endişesiyle geri çağırıyor
Alman otomotiv devi BMW, ABD'de 291 bin 112 hatalı aracı güvenlik endişesiyle geri çağırıyor. Söz konusu araçların 5 yıllık bir dönemde üretilen araçlar olduğu belirtildi.
BMW ABD'de 291 bin hatalı aracı güvenlik endişesiyle geri çağırıyor. Geri çağrılan araçların 2018 ile 2023 model aralığında olduğu paylaşıldı.
ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi yaptığı açıklamada, BMW'nin ABD'de 291 bin 112 aracı, iç kargo raylarının arkadan çarpma sırasında yerinden çıkarak yaralanma riskini artırabileceği için geri çağırdığını duyurdu.
Düzenleyici kurum, bayilerin arka kargo rayı bağlantı cıvatalarını ücretsiz olarak değiştireceğini söyledi.
Yaklaşık iki hafta önce ise ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yaptığı açıklamada, Alman otomobil üreticisi BMW'nin potansiyel olarak ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilecek hatalı hava yastığı şişiricileri nedeniyle ABD'deki 394 bin aracı geri çağırdığını söyledi.