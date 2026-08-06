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Otomotiv devine Türkiye’de büyük şok: Yüzlerce kişi sabah gördüğüne inanamadı

Hyundai Türkiye'de siber saldırı sonucu 422 çalışan ve adayın kişisel verileri sızdırıldı. SQL Injection açığı istismar edilerek, ad-soyad, e-posta adresi, kullanıcı adı, şifre ve unvan bilgileri çalındı. Detaylar haberimizde.

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Otomotiv devine Türkiye’de büyük şok: Yüzlerce kişi sabah gördüğüne inanamadı - Sayfa 1

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Hyundai Türkiye çalışanları ve adaylarına ait kişisel verilerin siber saldırıyla sızdırıldığını resmen duyurdu.

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Otomotiv devine Türkiye’de büyük şok: Yüzlerce kişi sabah gördüğüne inanamadı - Sayfa 2

KVKK'nın resmi internet sitesindeki veri ihlali bildirimine göre, Hyundai Group Security Operation Center 1 Ağustos 2026 tarihinde şirketin web sitesinde SQL Injection zafiyeti olduğunu tespit etti. 

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Otomotiv devine Türkiye’de büyük şok: Yüzlerce kişi sabah gördüğüne inanamadı - Sayfa 3

Siber saldırganlar bu açığı istismar etti. Veriyi işleyen Baltaş Eksen Seçme Değerlendirme Eğitim ve Org. Tic. A.Ş. ile veri sorumlusu Hyundai Motor Türkiye, hemen 3 Ağustos 2026'da kapsamlı inceleme başlattı.

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Otomotiv devine Türkiye’de büyük şok: Yüzlerce kişi sabah gördüğüne inanamadı - Sayfa 4

Yaşanan veri ihlali yalnızca şirket çalışanları ve adaylarını kapsıyor, yani müşteri verileri güvende. İhlalden en fazla 422 kişinin etkilenebileceği değerlendiriliyor.

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