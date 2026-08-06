Otomotiv devine Türkiye’de büyük şok: Yüzlerce kişi sabah gördüğüne inanamadı
Hyundai Türkiye'de siber saldırı sonucu 422 çalışan ve adayın kişisel verileri sızdırıldı. SQL Injection açığı istismar edilerek, ad-soyad, e-posta adresi, kullanıcı adı, şifre ve unvan bilgileri çalındı. Detaylar haberimizde.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Hyundai Türkiye çalışanları ve adaylarına ait kişisel verilerin siber saldırıyla sızdırıldığını resmen duyurdu.
KVKK'nın resmi internet sitesindeki veri ihlali bildirimine göre, Hyundai Group Security Operation Center 1 Ağustos 2026 tarihinde şirketin web sitesinde SQL Injection zafiyeti olduğunu tespit etti.
Siber saldırganlar bu açığı istismar etti. Veriyi işleyen Baltaş Eksen Seçme Değerlendirme Eğitim ve Org. Tic. A.Ş. ile veri sorumlusu Hyundai Motor Türkiye, hemen 3 Ağustos 2026'da kapsamlı inceleme başlattı.