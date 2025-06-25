Otomotiv kampanyalarında son durum! Hangi firma nasıl bir kampanya sunuyor? İşte güncel seçenekler
2025 Haziran ayı itibarıyla bazı otomobil markaları, araç sahibi olmak isteyenler için çeşitli kampanyalar başlattı. Bu kampanyalar kapsamında, sıfır faizli kredi olanakları, peşin alımlarda uygulanan indirimler ve mevcut aracını yenilemek isteyenler için takas desteği gibi birçok finansal seçenek sunuluyor. İşte, 2025 Haziran otomotiv kampanyaları...
Haziran ayında bazı otomotiv firmaları farklı ödeme planlarının yer aldığı birçok kampanya düzenledi. Haziran ayı içerisinde geçerli olacak kampanyalarda faizsiz kredi, takas desteği, esnek vade seçenekleri gibi farklı seçenekler sunuluyor.
İşte, tüm detaylarıyla Haziran 2025 otomotiv kampanyaları...
LEXUS 2025 HAZİRAN KAMPANYASI
Lexus, seçili modellerde Haziran kampanyası düzenledi. LBX modeline 300 bin TL’ye 0 faizli kredi imkanı veya 150 bin TL takas desteği sunuluyor.
JEEP 2025 HAZİRAN KAMPANYASI
Jeep, haziran ayı boyunca geçerli olacak bir kampanya düzenledi:
- Avenger Electric modelleri 200 bin TL’ye varan takas desteği ile satın alınabilirken; Avenger e-Hybrid modellerinde 100 bin TL’ye varan takas desteği sunuluyor.
- Tüm Avenger modellerinde takas desteğinin haricinde; 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi olanağı sağlıyor.
- Jeep Renegade’de 150 bin TL’lik takas imkânı bulunurken; tercihini Compass’tan yana kullanacak olan müşteriler, North Star’a 115 bin TL’ye varan takas desteği ile sahip olabiliyor.
- Kampanyada ayrıca Compass MY25 e-Hybrid versiyonları için; 500 bin TL, 12 ay taksit yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğinden yararlanılabiliyor.
ALFA ROMEO 2025 HAZİRAN KAMPANYASI
Alfa Romeo, haziran ayında farklı finansman seçenekleri sunuyor:
Tonale’nin hibrit ve dizel motor seçenekleri ve tüm donanım seviyelerinde, 200 bin TL’yi aşan takas desteği, Tonale TI, Speciale Dizel, Speciale Hybrid ve Veloce Hybrid versiyonlarında 500 bin TL, 12 ay vade ile yüzde 1,99 faizli kredi olanağı bulunuyor.
Junior model içinse 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi olanağını var. Ay sonuna dek, Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale modelinde 60 Bin TL’lik Elettrica Speciale’de ise 30 Bin TL’lik takas desteği bulunuyor.
Tüm Junior modellerinde ayrıca 200 bin TL, 12 ay vade ile yüzde 1,99 faizli kredi sunuluyor.