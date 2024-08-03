Otomotiv pazarı temmuzda ayağını gazdan çekti: İşte 7 ayda en çok satan otomobiller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, temmuz ayında toplam pazar bir önceki yıla göre yüzde 17.5 azalarak 94 bin 37 adet oldu. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 16 azalarak 73 bin 396 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarı yüzde 22 azalarak 20 bin 641 adet oldu.