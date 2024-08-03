Otomotiv pazarı temmuzda ayağını gazdan çekti: İşte 7 ayda en çok satan otomobiller
Yıla rekorlar kırarak başlayan ve ilk altı ayda 577 bin adedi geride bırakan otomotiv pazarı, temmuz ayında gaz kesti.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, temmuz ayında toplam pazar bir önceki yıla göre yüzde 17.5 azalarak 94 bin 37 adet oldu. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 16 azalarak 73 bin 396 adet olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarı yüzde 22 azalarak 20 bin 641 adet oldu.
Temmuz ayındaki daralmaya rağmen 94 bin adetlik toplam satış 10 yıllık ortalamaların yüzde 43 üzerinde gerçekleşti. İlk 7 aylık satışlar ise 672 bin adedi aşarak Ocak-Temmuz dönemleri içerisinde tarihi rekor seviyesine ulaştı.
ODMD verilerine göre, Ocak-Temmuz 2024’te toplam satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.1 artarak 672 bin 18 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil satışları, geçen yıla göre yüzde 3.4 oranında artarak 536 bin 351 adet, hafif ticari araç satıları ise yüzde 11.1 azalarak 135 bin 667 adet oldu.
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre yılın ilk 7 aylık döneminde pazarın yüzde 87.3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.