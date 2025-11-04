Otomotiv satışlarında tarihi rekor: Ekimde en çok hangi marka satıldı? İşte en çok satan markalar...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ekim ayı pazar bilgilerini paylaştı.

Buna göre;

- Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,20 oranında artarak 1 milyon 43 bin 796 adet olarak gerçekleşti.