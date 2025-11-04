Otomotiv satışlarında tarihi rekor: Ekimde en çok hangi marka satıldı? İşte en çok satan markalar...
Ekim ayında otomobil ve ticari araç satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,40 gibi yüksek bir oranda artarak 116 bin 149 adet oldu. Böylece tüm zamanların ekim ayı satış rekoruna ulaşıldı. Ekimde ayında en çok satan ilk 3 otomobil markası ise sırasıyla Volkswagen, Renault ve Toyota oldu. İşte otomotiv pazarında son görünüm…
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ekim ayı pazar bilgilerini paylaştı.
Buna göre;
- Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,20 oranında artarak 1 milyon 43 bin 796 adet olarak gerçekleşti.
- Sadece otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre %10,98 oranında artarak 833 bin 382 adet oldu.
- Hafif ticari araç pazarı ise %7,23 artarak 210 bin 414 adede ulaştı.
EKİM AYINDA SATIŞLAR
Ekim ayı özelinde bakıldığında ise;
- Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen ay %19,40, otomobil pazarı %19,87, hafif ticari araç pazarı %17,78 oranında arttı.
- 2025 Ekim ayında otomobil satışları 90 bin 695 adet, hafif ticari satışları 25 bin 454 adet oldu.
- Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre %60,2 arttı.
- Sadece otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre %61,5 artış gösterdi.
Ekim ayında otomobil ve ticari araç satışları toplamda 116 bin 149 adede ulaştı. Böylece tüm zamanların ekim ayı satış rekoruna ulaşıldı.