Otomotiv sektörü yeni yıla hızlı giriş yaptı: Satış rekoru bekleniyor
Yaşanan tüm ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da otomotiv satışlarındaki rakamlar beklenenin üstünde seyretti. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Büyüme trendi 2025 yılında da devam edecek” dedi.
Rekorlarla dolu 2023 yılının satış adetlerini zorlayan sektörde, aralık verilerinin gelmesiyle birlikte durum netleşecek.
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Türkiye Gazetesi'ne güncel veriler ışığında pazarı değerlendiren otomotiv sektörünün veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, aralık ayında 160-170 bin adetlik satış beklentisi olduğuna dikkati çekti.
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