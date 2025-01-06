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  4. Otomotiv sektörü yeni yıla hızlı giriş yaptı: Satış rekoru bekleniyor

Otomotiv sektörü yeni yıla hızlı giriş yaptı: Satış rekoru bekleniyor

Yaşanan tüm ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da otomotiv satışlarındaki rakamlar beklenenin üstünde seyretti. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Büyüme trendi 2025 yılında da devam edecek” dedi.

Otomotiv sektörü yeni yıla hızlı giriş yaptı: Satış rekoru bekleniyor - Sayfa 1

Zorlu bir yılı geride bırakan otomotiv sektörü, 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı.

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Otomotiv sektörü yeni yıla hızlı giriş yaptı: Satış rekoru bekleniyor - Sayfa 2

Rekorlarla dolu 2023 yılının satış adetlerini zorlayan sektörde, aralık verilerinin gelmesiyle birlikte durum netleşecek.

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Otomotiv sektörü yeni yıla hızlı giriş yaptı: Satış rekoru bekleniyor - Sayfa 3

Türkiye Gazetesi'ne güncel veriler ışığında pazarı değerlendiren otomotiv sektörünün veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, aralık ayında 160-170 bin adetlik satış beklentisi olduğuna dikkati çekti.

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Otomotiv sektörü yeni yıla hızlı giriş yaptı: Satış rekoru bekleniyor - Sayfa 4

Yalçın, “2023’ün rekoru kırılabilir. Bu bantta bir satış gerçekleşmese bile, pazarın güçlü yapısı bir kez daha kanıtlanmış durumda. İkinci el tarafındaysa 2024 yılında toplam satışın 7 milyon adedi aşarak yeni bir rekor kırmasını bekliyoruz” dedi.

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