Otomotiv sektörü yeni yıla hızlı giriş yaptı: Satış rekoru bekleniyor

Yalçın, “2023’ün rekoru kırılabilir. Bu bantta bir satış gerçekleşmese bile, pazarın güçlü yapısı bir kez daha kanıtlanmış durumda. İkinci el tarafındaysa 2024 yılında toplam satışın 7 milyon adedi aşarak yeni bir rekor kırmasını bekliyoruz” dedi.