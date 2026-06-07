Otonom sürüş aboneliği devrede: Tesla Haziran fiyatları belli oldu

Fiyatların sabit kalması bir yana, asıl önemli değişiklik opsiyonel özelliklerin satın alma yönteminde gerçekleşti. Daha önce Full Self-Driving (FSD - Tam Otonom Sürüş) ve Gelişmiş Otopilot gibi özellikler tek seferlik ödemeyle alınabiliyordu. 21 Mayıs itibarıyla Tesla, Türkiye'de FSD için bu seçeneği sonlandırdı. Artık kullanıcılar, gelişmiş sürücü destek sistemlerini kalıcı olarak satın alamayacak, bunun yerine abonelik sistemine geçiş yapıldı.