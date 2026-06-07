Otonom sürüş aboneliği devrede: Tesla Haziran fiyatları belli oldu
Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye’de yeni FSD aboneliğini duyurmasının ardından haziran ayı listesini de paylaştı. İşte Haziran ayı güncel otomobil fiyatları…
Türkiye pazarında büyük ilgi gören elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Haziran ayı fiyat listesini güncelledi.
Mayıs ayındaki zammın ardından, Tesla haziran ayında araç fiyatlarını sabit tutma kararı aldı.
Tesla’nın Standart arkadan çekişli Model Y versiyonu; 2.474.985 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Daha uzun menzil ve premium özellikler arayanlar için Long Range arkadan çekişli versiyon 3.534.000 TL, dört çeker Long Range versiyon ise 4.200.000 TL etikete sahip. Serinin en güçlüsü Model Y Performance ise 4.546.500 TL'den alıcı bekliyor.
Fiyatların sabit kalması bir yana, asıl önemli değişiklik opsiyonel özelliklerin satın alma yönteminde gerçekleşti. Daha önce Full Self-Driving (FSD - Tam Otonom Sürüş) ve Gelişmiş Otopilot gibi özellikler tek seferlik ödemeyle alınabiliyordu. 21 Mayıs itibarıyla Tesla, Türkiye'de FSD için bu seçeneği sonlandırdı. Artık kullanıcılar, gelişmiş sürücü destek sistemlerini kalıcı olarak satın alamayacak, bunun yerine abonelik sistemine geçiş yapıldı.