ÖTV düzenlemesiyle 10 otomobilin fiyatı geriledi! Almanlar listeyi domine ediyor
Başta pickuplar olmak üzere birçok aracın fiyatını artıran ÖTV düzenlemesiyle 6 markanın toplamda 10 modelinde fiyatlar geriledi.
Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldüren gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi birçok sıfır otomobilin fiyatını artırdı.
Fakat fiyatlar yukarı giderken bir de liste fiyatları gerileyenler ortaya çıktı. ÖTV düzenlemesinden olumlu anlamda nasibini alan 6 markada toplam 10 modelin fiyatı geriledi.
10 MODELİN LİSTE FİYATI GERİLEDİ
Zraporu.com tarafından hazırlanan listeye göre elektrikli BYD’nin de yer aldığı listenin tamamı şöyle: