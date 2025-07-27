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  4. ÖTV düzenlemesiyle 10 otomobilin fiyatı geriledi! Almanlar listeyi domine ediyor

ÖTV düzenlemesiyle 10 otomobilin fiyatı geriledi! Almanlar listeyi domine ediyor

Başta pickuplar olmak üzere birçok aracın fiyatını artıran ÖTV düzenlemesiyle 6 markanın toplamda 10 modelinde fiyatlar geriledi.

ÖTV düzenlemesiyle 10 otomobilin fiyatı geriledi! Almanlar listeyi domine ediyor - Sayfa 1

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldüren gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi birçok sıfır otomobilin fiyatını artırdı.

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ÖTV düzenlemesiyle 10 otomobilin fiyatı geriledi! Almanlar listeyi domine ediyor - Sayfa 2

Fakat fiyatlar yukarı giderken bir de liste fiyatları gerileyenler ortaya çıktı. ÖTV düzenlemesinden olumlu anlamda nasibini alan 6 markada toplam 10 modelin fiyatı geriledi.

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ÖTV düzenlemesiyle 10 otomobilin fiyatı geriledi! Almanlar listeyi domine ediyor - Sayfa 3

10 MODELİN LİSTE FİYATI GERİLEDİ

Zraporu.com tarafından hazırlanan listeye göre elektrikli BYD’nin de yer aldığı listenin tamamı şöyle:

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ÖTV düzenlemesiyle 10 otomobilin fiyatı geriledi! Almanlar listeyi domine ediyor - Sayfa 4

Marka-Model - BYD SEAL U EV
Eski (₺) - 2.690.000
Yeni (₺) - 2.403.250
İndirim (₺) - 286.750

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