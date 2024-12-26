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  4. ÖTV muafiyetli araçlarda yüzde 20 yerli şartı geldi! ÖTV indirimiyle hangi arabalar alınır?

ÖTV muafiyetli araçlarda yüzde 20 yerli şartı geldi! ÖTV indirimiyle hangi arabalar alınır?

Yeni düzenlemeye göre, ÖTV muafiyetli araçlar artık 10 yıl süreyle satılamayacak ve satışlarında en az yüzde 20 yerlilik oranı aranan araçlar arasında yer alacak. Peki, yüzde 20 yerlilik oranına sahip araçlar hangileri? İşte, ÖTV muafiyetli araç modelleri ve detaylar.

ÖTV muafiyetli araçlarda yüzde 20 yerli şartı geldi! ÖTV indirimiyle hangi arabalar alınır? - Sayfa 1

ÖTV muafiyetli araç satışlarına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Bu araçlar artık 5 yıl yerine en az 10 yıl boyunca satılamayacak ve satışlarında yüzde 20 yerlilik oranı aranan araçlar arasında yer alacak.

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ÖTV muafiyetli araçlarda yüzde 20 yerli şartı geldi! ÖTV indirimiyle hangi arabalar alınır? - Sayfa 2

Peki en az yüzde 20 yerlilik oranına sahip araçlar hangileri? ÖTV muafiyetli araç modelleri neler?

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ÖTV muafiyetli araçlarda yüzde 20 yerli şartı geldi! ÖTV indirimiyle hangi arabalar alınır? - Sayfa 3

FIAT EGEA

Fiat'ın Egea modeli Sedan, Cross ve Cross Wagon tipleri fark etmeksizin ÖTV muafiyeti ile alınabiliyor.

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ÖTV muafiyetli araçlarda yüzde 20 yerli şartı geldi! ÖTV indirimiyle hangi arabalar alınır? - Sayfa 4

RENAULT CLIO

Türkiye'nin en çok satan otomobillerden Renault Clio ÖTV muafiyeti ile satın alınabilecek modeller arasında.

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