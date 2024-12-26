ÖTV muafiyetli araçlarda yüzde 20 yerli şartı geldi! ÖTV indirimiyle hangi arabalar alınır?
Yeni düzenlemeye göre, ÖTV muafiyetli araçlar artık 10 yıl süreyle satılamayacak ve satışlarında en az yüzde 20 yerlilik oranı aranan araçlar arasında yer alacak. Peki, yüzde 20 yerlilik oranına sahip araçlar hangileri? İşte, ÖTV muafiyetli araç modelleri ve detaylar.
ÖTV muafiyetli araç satışlarına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Bu araçlar artık 5 yıl yerine en az 10 yıl boyunca satılamayacak ve satışlarında yüzde 20 yerlilik oranı aranan araçlar arasında yer alacak.
Peki en az yüzde 20 yerlilik oranına sahip araçlar hangileri? ÖTV muafiyetli araç modelleri neler?
FIAT EGEA
Fiat'ın Egea modeli Sedan, Cross ve Cross Wagon tipleri fark etmeksizin ÖTV muafiyeti ile alınabiliyor.