ÖTV sonrası piyasada durum nasıl? Otomobil alacaklara zam uyarısı

Otomobil piyasası, son dönemde hem Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, hem de elektrikli araçlara yönelik vergi artışıyla hareketli günler geçiriyor. Düzenlemenin ardından sıfır kilometre araç fiyatlarında artış yaşanırken, bu tablo ikinci el piyasasına da yansıdı.