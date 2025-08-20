ÖTV sonrası piyasada durum nasıl? Otomobil alacaklara zam uyarısı
Otomobil piyasasında son dönemde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerinde yapılan değişiklik araç fiyatlarını doğrudan etkilerken, elektrikli otomobillere yönelik de vergi artışı yapıldı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, binek ve SUV segmentinde fiyatların ortalama yüzde 5, hafif ticari araçlarda yüzde 6–7 yükseldiğini söyledi.
Otomobil piyasası, son dönemde hem Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, hem de elektrikli araçlara yönelik vergi artışıyla hareketli günler geçiriyor. Düzenlemenin ardından sıfır kilometre araç fiyatlarında artış yaşanırken, bu tablo ikinci el piyasasına da yansıdı.
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ntv.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, sektörün son durumunu anlattı.
"0 KİLOMETRE ARAÇLARDA YÜZDE 5-7'LİK ARTIŞ OLDU"
24 Temmuz’da yürürlüğe giren düzenlemenin etkilerini aktaran Yalçın, binek ve SUV segmentinde fiyatların ortalama yüzde 5, hafif ticari araçlarda yüzde 6–7 yükseldiğini belirtti.