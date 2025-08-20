  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. ÖTV sonrası piyasada durum nasıl? Otomobil alacaklara zam uyarısı

ÖTV sonrası piyasada durum nasıl? Otomobil alacaklara zam uyarısı

Otomobil piyasasında son dönemde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerinde yapılan değişiklik araç fiyatlarını doğrudan etkilerken, elektrikli otomobillere yönelik de vergi artışı yapıldı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, binek ve SUV segmentinde fiyatların ortalama yüzde 5, hafif ticari araçlarda yüzde 6–7 yükseldiğini söyledi.

ÖTV sonrası piyasada durum nasıl? Otomobil alacaklara zam uyarısı - Sayfa 1

Otomobil piyasası, son dönemde hem Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, hem de elektrikli araçlara yönelik vergi artışıyla hareketli günler geçiriyor. Düzenlemenin ardından sıfır kilometre araç fiyatlarında artış yaşanırken, bu tablo ikinci el piyasasına da yansıdı.

1 | 10
ÖTV sonrası piyasada durum nasıl? Otomobil alacaklara zam uyarısı - Sayfa 2

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ntv.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, sektörün son durumunu anlattı.

2 | 10
ÖTV sonrası piyasada durum nasıl? Otomobil alacaklara zam uyarısı - Sayfa 3

"0 KİLOMETRE ARAÇLARDA YÜZDE 5-7'LİK ARTIŞ OLDU"

24 Temmuz’da yürürlüğe giren düzenlemenin etkilerini aktaran Yalçın, binek ve SUV segmentinde fiyatların ortalama yüzde 5, hafif ticari araçlarda yüzde 6–7 yükseldiğini belirtti.

3 | 10
ÖTV sonrası piyasada durum nasıl? Otomobil alacaklara zam uyarısı - Sayfa 4

Özellikle 4x4 pick-up modellerinde ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldığını hatırlatan Yalçın, “Bu sınıfta fiyatlar sert şekilde yükseldi. Elektrikli ve hibrit araçlarda da çift haneli artışlar görüldü” dedi.

4 | 10