ÖTV zammı ikinci el araç piyasasını salladı! Fiyatlar 1 gecede 300 bin arttı

İkinci el araçta fiyatlar uçtu

Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, ikinci elde kısa sürede bazı modellerde yüzde 5, bazılarında yüzde 10’a kadar fiyat artışı yaşandığını belirtirken, Türkiye’deki sürücülerin artık daha teknolojik, güvenli, donanımlı ve nitelikli otomobil arayışında olduğunu, talebin 1 milyon TL üzeri araçlarda yoğunlaştığını aktardı.