  4. ÖTV zammı ikinci el araç piyasasını salladı! Fiyatlar 1 gecede 300 bin arttı

ÖTV zammı sonrası sıfır araç fiyatlarındaki artış, ikinci el piyasasını hareketlendirdi. Yüksek kredi faizleri ve düşük peşinat imkanlarına rağmen araç sahibi olmak isteyenler alım kararını öne çekerken, fiyatlar bir gecede 300 bin TL’lik artış gördü.

Kısa süre önce yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesinin ardından gözler ikinci el araç pazarına çevrildi. 

Alım kararları öne çekildi

Sıfır araçta birçok marka ve modelde fiyat artışlarının yaşanırken otomobil satın alma düşüncesi olanlar alım kararını öne aldı.

İkinci el araçta fiyatlar uçtu 

Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, ikinci elde kısa sürede bazı modellerde yüzde 5, bazılarında yüzde 10’a kadar fiyat artışı yaşandığını belirtirken, Türkiye’deki sürücülerin artık daha teknolojik, güvenli, donanımlı ve nitelikli otomobil arayışında olduğunu, talebin 1 milyon TL üzeri araçlarda yoğunlaştığını aktardı. 

İkinci el otomobilde ÖTV rüzgarı esiyor! 

Döviz kuru ve artan üretim/tedarik maliyetleri nedeniyle sıfır otomobil fiyatları her geçen gün artarken, yeni ÖTV düzenlemesiyle birçok otomobilde fiyat artışları kaçınılmaz oldu. 

