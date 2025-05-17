  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Passat’ın yerini almıştı! Volkswagen’den tarihi karar; 2026’dan itibaren geçiş yapılacak

Passat’ın yerini almıştı! Volkswagen’den tarihi karar; 2026’dan itibaren geçiş yapılacak

Alman otomobil devi Volkswagen, araçlarında yeni bir döneme geçişe hazırlanıyor. Daha önce Passat’ın yerine ID. ailesini tanıtan firma, 2026’da yepyeni bir sayfa açacak. Peki neler değişecek?

Passat’ın yerini almıştı! Volkswagen’den tarihi karar; 2026’dan itibaren geçiş yapılacak - Sayfa 1

Otomobil sektörünün önde gelen isimlerinden Volkswagen, Türkiye’de çok satan Passat modelini üretimden kaldırmasıyla çok fazla eleştirilmişti.

1 | 9
Passat’ın yerini almıştı! Volkswagen’den tarihi karar; 2026’dan itibaren geçiş yapılacak - Sayfa 2

Günümüz trendi olan elektrikli otomobillere yönelen firma, ID. çatısı altında birçok model piyasaya sürdü. ID.7 modeli de Passat’ın yerin gelmiş, yepyeni tasarım ve özelliklerle görücüye çıkmıştı.

2 | 9
Passat’ın yerini almıştı! Volkswagen’den tarihi karar; 2026’dan itibaren geçiş yapılacak - Sayfa 3

Kısa süre önce açıklamalarda bulunan Volkswagen yetkilisi, ID. çatısı altında piyasaya sürdükleri otomobillerde isim değişikliğine gidileceğini açıkladı.

3 | 9
Passat’ın yerini almıştı! Volkswagen’den tarihi karar; 2026’dan itibaren geçiş yapılacak - Sayfa 4

İlk kez 2017’de tanıtılan ID.3 konsept otomobille birlikte Volkswagen yeni bir sayfa açmıştı. 2019’da ise ID. serisi araçlara seri üretime geçti.

4 | 9