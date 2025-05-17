Passat’ın yerini almıştı! Volkswagen’den tarihi karar; 2026’dan itibaren geçiş yapılacak
Alman otomobil devi Volkswagen, araçlarında yeni bir döneme geçişe hazırlanıyor. Daha önce Passat’ın yerine ID. ailesini tanıtan firma, 2026’da yepyeni bir sayfa açacak. Peki neler değişecek?
Otomobil sektörünün önde gelen isimlerinden Volkswagen, Türkiye’de çok satan Passat modelini üretimden kaldırmasıyla çok fazla eleştirilmişti.
Günümüz trendi olan elektrikli otomobillere yönelen firma, ID. çatısı altında birçok model piyasaya sürdü. ID.7 modeli de Passat’ın yerin gelmiş, yepyeni tasarım ve özelliklerle görücüye çıkmıştı.
Kısa süre önce açıklamalarda bulunan Volkswagen yetkilisi, ID. çatısı altında piyasaya sürdükleri otomobillerde isim değişikliğine gidileceğini açıkladı.