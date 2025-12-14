Peugeot, kare direksiyonda kararlı! Gözler yeni nesil 208 serisinde
Peugeot, geleneksel direksiyon simidi anlayışını kökten silecek deneysel "Hypersquare" direksiyon tasarımını seri üretime taşımak için çalışmalarına hız verdi. Fransız otomobil devinin yeni nesil 208 serisi şimdiden gözleri üzerine çekmiş durumda.
Peugeot'un kare direksiyonu markanın yeni nesil 208 modelinde, mekanik bağlantısı olmayan devrim niteliğindeki steer-by-wire sistemiyle birlikte sunulacak.
İlk kez 2023 yılının başlarında Inception Concept ile tanıtılan ve kısa süre önce Polygon Concept'te de sergilenen köşeli Hypersquare direksiyon, bir vizyon olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşüyor.
Kare direksiyon yaygın hale gelir mi?
Stellantis çatısı altındaki Peugeot, bu yenilikçi sistemi yoğun testlerden geçiriyor.