Peynir ekmek gibi satan 3 SUV markası; Parçası ucuz masrafı düşük

Otomobilden SUV’a geçmek isteyenlerin en çok ilgi gösterdiği ve piyasası hızlı olan 3 marka belli oldu.

Türkiye’de özellikle kalabalık şehirlerde insanların araç tercihleri otomobillerden kompakt SUV’lara döndü. Böylece ülke genelinde yüksek araç satışları arttı.

Fakat bazı markalar satış rakamları konusunda geri kalırken kimileri de parmak ısırttı. Gaziantep’te 25 yıldır galeri işleten Nazım Can, piyasadaki en hızlı satılan 3 SUV markasını açıkladı.

PİYASASI HIZLI 3 SUV

Can’ın tecrübelerine göre en hızlı alış satışı yapılan 3 SUV markası şöyle:

3- NİSSAN QASHQAİ 

