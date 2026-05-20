Pil krizi elektrik otomobil devini vurdu: Tam 100.000 siparişi erteledi
Elektrikli otomobillere talep her geçen gün artarken, dünyanın en çok satan markalarından Çinli otomobil devi, pil kıtlığı nedeniyle 100.000’den fazla aracın ön siparişini ertelemek zorunda kaldı.
Otomobil pazarında yıllardır elektrikli araçlara geçişte endişeler vardı. Bu endişeler halen var olsa da geçmiş yıllara kıyasla elektrikli otomobil kullanıcı sayısı katlanarak artmaya devam ediyor.
Elektrikli otomobil denince akla gelen ilk isimlerden biri olan BYD, son yıllarda hem iddialı hem de nispeten uygun fiyatlı araçlarıyla dünyanın dört bir yanına ayak basmayı başardı.
Ancak son dönemde elektrikli araç pazarına talebin artması, Çinli devi zor durumla karşı karşıya bıraktı.