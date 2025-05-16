Piyasaya şimşek gibi girmişti * elektrikli otomobil projesi rafa kalktı
Pick-up rekabetinde çığır açacağı iddia edilerek sektöre giriş yapan elektrikli otomobil fabrikası şalter indirdi.
Dünyanın ilk elektrikli otomobili olarak bilinen Tesla, kendini bekleyenleri üzdü. Elon Musk’ın astronomik satış rakamları hedefiyle gündeme gelen elektrikli otomobil projesinin rafa kalktığı öne sürüldü.
halktv.com.tr sitesinde yer alan bilgiye göre Model Y ve Cybertruck montaj hattında görevli olan Tesla çalışanlarının aktardığı iddia edilen haberde işçilere ‘dinlenmeleri’ söylendi.
İŞÇİLERE DİNLENMELERİ SÖYLENDİ
Ayrıca Model Y montajındaki çalışanlara da 1 hafta izin almaları tavsiye edildi. Söz konusu haberde işçilerin fazla mesailerinin de yasaklandığı öne sürüldü.