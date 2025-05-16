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  4. Piyasaya şimşek gibi girmişti * elektrikli otomobil projesi rafa kalktı

Piyasaya şimşek gibi girmişti * elektrikli otomobil projesi rafa kalktı

Pick-up rekabetinde çığır açacağı iddia edilerek sektöre giriş yapan elektrikli otomobil fabrikası şalter indirdi.

Piyasaya şimşek gibi girmişti * elektrikli otomobil projesi rafa kalktı - Sayfa 1

Dünyanın ilk elektrikli otomobili olarak bilinen Tesla, kendini bekleyenleri üzdü. Elon Musk’ın astronomik satış rakamları hedefiyle gündeme gelen elektrikli otomobil projesinin rafa kalktığı öne sürüldü.

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Piyasaya şimşek gibi girmişti * elektrikli otomobil projesi rafa kalktı - Sayfa 2

halktv.com.tr sitesinde yer alan bilgiye göre Model Y ve Cybertruck montaj hattında görevli olan Tesla çalışanlarının aktardığı iddia edilen haberde işçilere ‘dinlenmeleri’ söylendi.

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Piyasaya şimşek gibi girmişti * elektrikli otomobil projesi rafa kalktı - Sayfa 3

İŞÇİLERE DİNLENMELERİ SÖYLENDİ

Ayrıca Model Y montajındaki çalışanlara da 1 hafta izin almaları tavsiye edildi. Söz konusu haberde işçilerin fazla mesailerinin de yasaklandığı öne sürüldü.

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Piyasaya şimşek gibi girmişti * elektrikli otomobil projesi rafa kalktı - Sayfa 4

ABD’nin Austin bölgesinde bulunan fabrikada bir süredir mesailerin düzenlendiği iddiası ortaya atılıyordu. Öyle ki 2024 yılında işçilere birkaç gün evde kalmaları da söylenmişti.

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