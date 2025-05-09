Rakiplerini sollayacak! Çinli devden "Türkiye’ye" özel otomobil ; tasarım ödüllü, müthiş fiyata

Ülkemizde ürün gamını genişletmeye devam eden Çinli BYD, SEAL modelinin "Excellence" versiyonu ile beğenileri toplamıştı. Firma bu kez de aynı sportif tasarımı 160 kW’lık (218 bg) yeni güç ünitesine sahip arkadan itişli “Design” donanım seviyesiyle tüketicilere sunuyor.