Rakiplerini sollayacak! Çinli devden "Türkiye’ye" özel otomobil ; tasarım ödüllü, müthiş fiyata
Çinli devden otomobil sahibi olmak isteyenlere müjde! Tasarım ödüllü ikonik otomobil vergi indirimiyle kaçırılmayacak fiyata Türkiye pazarına geldi.
Dünyanın en iyi elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, Türkiye’deki müşterilere özel yeni elektrikli modelini duyurdu. Vergi indirimli, şık tasarımlı ve kaçırılmayacak fiyata!
Türkiye’de elektrikli otomobillerin sayısı her geçen gün artırıyor. Yerli otomobil Togg, sedan T10F modeli için hazırlıklarını sürdürürken, rakipler de yeni modelleriyle çalışmalarına devam ediyor.
Özellikle Çinli şirketlere getirilen ek vergiler nedeniyle tüketiciler sahip olmak istedikleri modele kolayca erişemezken, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden BYD, Türkiye pazarı için sevilen modellerinden birini özel vergi indirimiyle mağazalara getirdi.