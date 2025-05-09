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  4. Rakiplerini sollayacak! Çinli devden "Türkiye’ye" özel otomobil ; tasarım ödüllü, müthiş fiyata

Rakiplerini sollayacak! Çinli devden "Türkiye’ye" özel otomobil ; tasarım ödüllü, müthiş fiyata

Çinli devden otomobil sahibi olmak isteyenlere müjde! Tasarım ödüllü ikonik otomobil vergi indirimiyle kaçırılmayacak fiyata Türkiye pazarına geldi.

Rakiplerini sollayacak! Çinli devden "Türkiye’ye" özel otomobil ; tasarım ödüllü, müthiş fiyata - Sayfa 1

Dünyanın en iyi elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, Türkiye’deki müşterilere özel yeni elektrikli modelini duyurdu. Vergi indirimli, şık tasarımlı ve kaçırılmayacak fiyata!

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Rakiplerini sollayacak! Çinli devden "Türkiye’ye" özel otomobil ; tasarım ödüllü, müthiş fiyata - Sayfa 2

Türkiye’de elektrikli otomobillerin sayısı her geçen gün artırıyor. Yerli otomobil Togg, sedan T10F modeli için hazırlıklarını sürdürürken, rakipler de yeni modelleriyle çalışmalarına devam ediyor. 

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Rakiplerini sollayacak! Çinli devden "Türkiye’ye" özel otomobil ; tasarım ödüllü, müthiş fiyata - Sayfa 3

Özellikle Çinli şirketlere getirilen ek vergiler nedeniyle tüketiciler sahip olmak istedikleri modele kolayca erişemezken, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden BYD, Türkiye pazarı için sevilen modellerinden birini özel vergi indirimiyle mağazalara getirdi.

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Rakiplerini sollayacak! Çinli devden "Türkiye’ye" özel otomobil ; tasarım ödüllü, müthiş fiyata - Sayfa 4

Ülkemizde ürün gamını genişletmeye devam eden Çinli BYD, SEAL modelinin "Excellence" versiyonu ile beğenileri toplamıştı. Firma bu kez de aynı sportif tasarımı 160 kW’lık (218 bg) yeni güç ünitesine sahip arkadan itişli “Design” donanım seviyesiyle tüketicilere sunuyor.

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