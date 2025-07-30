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  4. Renaul’un alt markası yeni modelini Türkiye'de satışa çıkardı! 15 dakikada %80 şarj, 380 km menzil.

Renaul’un alt markası yeni modelini Türkiye'de satışa çıkardı! 15 dakikada %80 şarj, 380 km menzil.

Renaul’un alt markası yeni modelini görücüye çıkardı! 380 km menzil, 15 dakikada %80 şarj: Türkiye’de satışta

Renaul’un alt markası yeni modelini Türkiye'de satışa çıkardı! 15 dakikada %80 şarj, 380 km menzil. - Sayfa 1

Fransız otomobil devi Renault’un çatısı altında faaliyetlerini yürüten Alpine, Renault 5 modeliyle birlikte 2025’te Avrupa’da “Yılın Otomobili” ödülünü alan Alpine A290’ı Türkiye pazarında satışa sundu.

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Renaul’un alt markası yeni modelini Türkiye'de satışa çıkardı! 15 dakikada %80 şarj, 380 km menzil. - Sayfa 2

Otomobil üreticileri elektrikli araçlarıyla karşımıza çıkmaya devam ederken, Renault alt markası Alpine de yavaş yavaş adından söz ettirmeye başladı.

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Renaul’un alt markası yeni modelini Türkiye'de satışa çıkardı! 15 dakikada %80 şarj, 380 km menzil. - Sayfa 3

 ÖTV zamları sonrası araç fiyatları yükselişe geçerken, Alphine’nin Türkiye’de satışa sunduğu yeni spor otomobil 2 milyon TL’nin altında fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.

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Renaul’un alt markası yeni modelini Türkiye'de satışa çıkardı! 15 dakikada %80 şarj, 380 km menzil. - Sayfa 4

Renault’un son çıkan modellerinden Renault 5 ile beraber ‘Yılın Otomobili’ ödülüne layık görülen Alpine 290, gerek özellikleri gerek tasarımı ve fiyatıyla dikkat çekiyor. 

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