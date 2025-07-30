Renaul’un alt markası yeni modelini Türkiye'de satışa çıkardı! 15 dakikada %80 şarj, 380 km menzil.
Renaul’un alt markası yeni modelini görücüye çıkardı! 380 km menzil, 15 dakikada %80 şarj: Türkiye’de satışta
Fransız otomobil devi Renault’un çatısı altında faaliyetlerini yürüten Alpine, Renault 5 modeliyle birlikte 2025’te Avrupa’da “Yılın Otomobili” ödülünü alan Alpine A290’ı Türkiye pazarında satışa sundu.
Otomobil üreticileri elektrikli araçlarıyla karşımıza çıkmaya devam ederken, Renault alt markası Alpine de yavaş yavaş adından söz ettirmeye başladı.
ÖTV zamları sonrası araç fiyatları yükselişe geçerken, Alphine’nin Türkiye’de satışa sunduğu yeni spor otomobil 2 milyon TL’nin altında fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.