Renault Clio'yu tahtından etti! İşte Avrupa'da 2025 yılının ilk yarısında en çok satan 10 otomobil

Bir yandan ABD merkezli Tesla diğer yandan Çin merkezli elektrikli araçlar... Pazarın büyük bir bölümünü elektrikli araçlar ele geçirirken Avrupa'da durum pek de değişmedi. Yılın ilk yarısındaki verilere bakıldığında Avrupalının otomobil tercihinin çok fazla değişmediği gözlemlendi. İşte 2025 yılının ilk yarısında Avrupa'da en fazla satan 10 otomobil: