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  4. Rent a car sahibi tek tek açıkladı! İşte kiralamak en uygun 12 otomobil

Rent a car sahibi tek tek açıkladı! İşte kiralamak en uygun 12 otomobil

Araç kiralama sektöründe yıllarını geçiren Mehmet Bey, araç kiralamak için en uygun 8 otomobili açıkladı

Rent a car sahibi tek tek açıkladı! İşte kiralamak en uygun 12 otomobil - Sayfa 1

Yaz sezonunun uzamasıyla birlikte araç kiralama sektörü de yeniden canlandı. Özellikle tatil bölgelerinde tercih edilen kiralık araçlar, bu püf noktalarına dikkat edildiğinde çok daha ekonomik oluyor.

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Rent a car sahibi tek tek açıkladı! İşte kiralamak en uygun 12 otomobil - Sayfa 2

Rent a car sektöründe yıllarını geçiren Mehmet Seki, yakıt tüketimi, şanzıman ve model gibi birçok faktörü göz önünde bulundurarak en ekonomik ve en konforlu kiralamaya uygun 8 otomobili açıkladı. İşte kiralamaya en uygun 8 araç:

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Rent a car sahibi tek tek açıkladı! İşte kiralamak en uygun 12 otomobil - Sayfa 3

12. Seat Ibiza


5 Yetişkin
2 Büyük Bavul
Yolcu Airbag
ABS
Dizel/Benzin
Otomatik

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Rent a car sahibi tek tek açıkladı! İşte kiralamak en uygun 12 otomobil - Sayfa 4

11. Volkswagen Polo


5 Yetişkin
2 Büyük Bavul
Yolcu Airbag
ABS
Dizel/Benzin
Otomatik

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