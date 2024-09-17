Rent a car sahibi tek tek açıkladı! İşte kiralamak en uygun 12 otomobil
Araç kiralama sektöründe yıllarını geçiren Mehmet Bey, araç kiralamak için en uygun 8 otomobili açıkladı
Yaz sezonunun uzamasıyla birlikte araç kiralama sektörü de yeniden canlandı. Özellikle tatil bölgelerinde tercih edilen kiralık araçlar, bu püf noktalarına dikkat edildiğinde çok daha ekonomik oluyor.
Rent a car sektöründe yıllarını geçiren Mehmet Seki, yakıt tüketimi, şanzıman ve model gibi birçok faktörü göz önünde bulundurarak en ekonomik ve en konforlu kiralamaya uygun 8 otomobili açıkladı. İşte kiralamaya en uygun 8 araç:
12. Seat Ibiza
5 Yetişkin
2 Büyük Bavul
Yolcu Airbag
ABS
Dizel/Benzin
Otomatik
11. Volkswagen Polo
5 Yetişkin
2 Büyük Bavul
Yolcu Airbag
ABS
Dizel/Benzin
Otomatik