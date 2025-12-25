Milyonlarca sürücü her yıl aynı hatayı yapıyor: Uzman isim uyardı; 135 bin TL maliyeti var
Kış mevsiminde otomobil kullanırken dikkat edilmesi gereken birçok püf nokta var. Otomobil uzmanı, sürücülerin çoğunun umursamadığı bu hatayı açıkladı.
Otomobiller, iyi bir bakıma veya kullanıma sahip değilse zamanla ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilir. Mevcut rutin bakımlara ek olarak, yazı ve kış döneminde dikkat edilmesi gereken püf noktalar var.
Otomobil uzmanı, milyonlarca kişinin her yıl gözden kaçan bir hata yaptıklarını söylüyor. Öyle ki bu teknik hata, otomobillerde geri dönüşü olmayan, hatta ciddi maliyetli hasarlara bile zemin hazırlayabiliyor.
Otomobil uzmanlarının paylaştığı verilere göre; soğuk havada motoru çalıştırır çalıştırmaz yola koyulmak, uzun vadede şanzıman üzerinde yıkıcı etkiler bırakırken; bu durumun onarım faturası ise güncel kur verileriyle 135.000 TL’yi buluyor.