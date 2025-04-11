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  4. Sahibini asla zarar ettirmeyen 25 otomobil açıklandı:; Değerini koruduğu gibi kara da geçiriyor

Sahibini asla zarar ettirmeyen 25 otomobil açıklandı:; Değerini koruduğu gibi kara da geçiriyor

Bazı araçlar satın alındığı andan itibaren değerini kaybeder ve sahibini zarara sokar. 

Sahibini asla zarar ettirmeyen 25 otomobil açıklandı:; Değerini koruduğu gibi kara da geçiriyor - Sayfa 1

Dünya'nın en büyük araç karşılaştırma platformu iseecars, kapsamlı bir araştırmanın ardından 5 yıllık amortisman süresini hesaplayarak değerini en fazla koruyan 25 aracı listeledi. Bu araçlar hem güvenilir hem de finansal bakımdan sahibini üzmeyen cinsten. 

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Sahibini asla zarar ettirmeyen 25 otomobil açıklandı:; Değerini koruduğu gibi kara da geçiriyor - Sayfa 2

iseecars.com'da paylaşılan rapora göre, Ancak amortisman oranı segmentler arasında büyük ölçüde farklılık gösteriyor, elektrikli araçlar artık 5 yıl sonra değerlerinin %58,8'ini kaybederken, kamyonlar ve hibritler yeni araç değerlerinin yalnızca yaklaşık %40'ını kaybediyor. Tüm araçlar için sektör ortalaması %45,6'dır ve 2023'teki %38,8'lik düşüşten daha fazla değer kaybını yansıtır, ancak 2019'daki %49,6'lık düşüşten daha azdır.

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Sahibini asla zarar ettirmeyen 25 otomobil açıklandı:; Değerini koruduğu gibi kara da geçiriyor - Sayfa 3

Porsche 911 ve 718 Cayman 5 yıl sonra en az değer kaybedenler, ardından Toyota Tacoma, Chevrolet Corvette ve Honda Civic geliyor. İlk 25 arabaya bakıldığında, spor/performans modelleri ve küçük SUV'lar tekrar eden bir tema olarak karşımıza çıkıyor, ayrıca listede birkaç kamyonet ve sedan da yer alıyor.

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Sahibini asla zarar ettirmeyen 25 otomobil açıklandı:; Değerini koruduğu gibi kara da geçiriyor - Sayfa 4

Toyota Camry Sedan 35,5%

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