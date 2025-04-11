Sahibini asla zarar ettirmeyen 25 otomobil açıklandı:; Değerini koruduğu gibi kara da geçiriyor
Bazı araçlar satın alındığı andan itibaren değerini kaybeder ve sahibini zarara sokar.
Dünya'nın en büyük araç karşılaştırma platformu iseecars, kapsamlı bir araştırmanın ardından 5 yıllık amortisman süresini hesaplayarak değerini en fazla koruyan 25 aracı listeledi. Bu araçlar hem güvenilir hem de finansal bakımdan sahibini üzmeyen cinsten.
iseecars.com'da paylaşılan rapora göre, Ancak amortisman oranı segmentler arasında büyük ölçüde farklılık gösteriyor, elektrikli araçlar artık 5 yıl sonra değerlerinin %58,8'ini kaybederken, kamyonlar ve hibritler yeni araç değerlerinin yalnızca yaklaşık %40'ını kaybediyor. Tüm araçlar için sektör ortalaması %45,6'dır ve 2023'teki %38,8'lik düşüşten daha fazla değer kaybını yansıtır, ancak 2019'daki %49,6'lık düşüşten daha azdır.
Porsche 911 ve 718 Cayman 5 yıl sonra en az değer kaybedenler, ardından Toyota Tacoma, Chevrolet Corvette ve Honda Civic geliyor. İlk 25 arabaya bakıldığında, spor/performans modelleri ve küçük SUV'lar tekrar eden bir tema olarak karşımıza çıkıyor, ayrıca listede birkaç kamyonet ve sedan da yer alıyor.