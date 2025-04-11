Sahibini asla zarar ettirmeyen 25 otomobil açıklandı:; Değerini koruduğu gibi kara da geçiriyor

Porsche 911 ve 718 Cayman 5 yıl sonra en az değer kaybedenler, ardından Toyota Tacoma, Chevrolet Corvette ve Honda Civic geliyor. İlk 25 arabaya bakıldığında, spor/performans modelleri ve küçük SUV'lar tekrar eden bir tema olarak karşımıza çıkıyor, ayrıca listede birkaç kamyonet ve sedan da yer alıyor.