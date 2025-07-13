Sanayi ustalarının sevmediği 5 vites türü * Sadece yağ masrafı var. 1 milyon km yol yapıyor!
Dünya üzerinde çok sayıda araçta kullanılan bu 5 vites türü kolay kolay sanayi yolu görmüyor.
Günümüzde sorunsuz çalışan otomobiller milyonların gündeminde. Vatandaşlar artık artan maliyetler ve vergi oranları nedeniyle düşük masraflı araçlara yöneliyor.
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Bu noktada Japon otomobiller devreye girse de milyonlarca kişi Alman konforundan vazgeçemiyor. Fakat sadece masrafsızlık değil düşük yakıt kullanımı da artık satın alınacak otomobil kriterleri arasında yer almaya başladı.
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