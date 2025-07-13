  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Sanayi ustalarının sevmediği 5 vites türü * Sadece yağ masrafı var. 1 milyon km yol yapıyor!

Sanayi ustalarının sevmediği 5 vites türü * Sadece yağ masrafı var. 1 milyon km yol yapıyor!

Dünya üzerinde çok sayıda araçta kullanılan bu 5 vites türü kolay kolay sanayi yolu görmüyor.

Sanayi ustalarının sevmediği 5 vites türü * Sadece yağ masrafı var. 1 milyon km yol yapıyor! - Sayfa 1

Günümüzde sorunsuz çalışan otomobiller milyonların gündeminde. Vatandaşlar artık artan maliyetler ve vergi oranları nedeniyle düşük masraflı araçlara yöneliyor.

1 | 8
Sanayi ustalarının sevmediği 5 vites türü * Sadece yağ masrafı var. 1 milyon km yol yapıyor! - Sayfa 2

Bu noktada Japon otomobiller devreye girse de milyonlarca kişi Alman konforundan vazgeçemiyor. Fakat sadece masrafsızlık değil düşük yakıt kullanımı da artık satın alınacak otomobil kriterleri arasında yer almaya başladı.

2 | 8
Sanayi ustalarının sevmediği 5 vites türü * Sadece yağ masrafı var. 1 milyon km yol yapıyor! - Sayfa 3

SORUNSUZ 5 ŞANZIMAN

Alman, Japon teknolojilerinin yer aldığı 5 vites türü şöyle:

3 | 8
Sanayi ustalarının sevmediği 5 vites türü * Sadece yağ masrafı var. 1 milyon km yol yapıyor! - Sayfa 4

Geleneksel tork konventörlü sky active drive

4 | 8