Sanayi yolu nedir bilmiyorlar... En az arızalanan 33 otomobil açıklandı

Otomobil almayı düşünenler yakıt masrafı kadar aracın ne sıklıkla arızalanıp arızalanmadığı konusuna da dikkat ediyor. Bu çerçevede JDPower'ın 2025 yılında paylaştığı verilere göre, en az arızalanan otomobiller belli oldu. Buna göre liste 100 araç başına düşen arıza sayısı ile oluşturuldu. İşte en az arızalanan 33 otomobil...