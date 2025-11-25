Sanayi Yüzü görmeyen arabalar: Sürücüleri 1 Milyon kilometrenin "basit" sırrını açıklandı

BMW 325i (1990)

1990’da Mobil Oil tarafından satın alınan bu BMW 325i, muhtemelen tarihteki en kolay “bir milyon kilometre” koşusunu gerçekleştirdi. Kamusal yollarda yaklaşık 1.609 km sürüldükten sonra, New Jersey Paulsboro’daki Mobil’in araştırma merkezinde bulunan rolling road üzerinde dört yıl boyunca çalıştırıldı; yalnızca 12.070 km aralıklarla yağ değişimi ve normal BMW bakımları için durduruldu.

Altı silindirli BMW M20B25 motor, testin sonunda mükemmel durumdaydı; ancak, çoğu “milyon kilometreci”ye kıyasla daha az zorlu bir yaşam sürdüğü söylenebilir.