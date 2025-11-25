Sanayi Yüzü görmeyen arabalar: Sürücüleri 1 Milyon kilometrenin "basit" sırrını açıklandı
Birçok eski otomobile sahip sürücü, araçlarının nasıl yıllarca bu kadar sorunsuz çalıştığının sırrını verdi. 1 milyonu rahatlıkla geçiyor. Peki ama sırrı ne? Her bir sürücü tek tek açıkladı.
Modern arabaların 100-200 bin kilometrede "yaşlandığı" bir dünyada, bazı efsaneler var ki onlar için bu rakamlar sadece "rodaj" süresi. Sayısız taksi durağında efsaneleşen Mercedes’lerden, rekorlar kitabına giren Volvo’ya kadar.
BMW 325i (1990)
1990’da Mobil Oil tarafından satın alınan bu BMW 325i, muhtemelen tarihteki en kolay “bir milyon kilometre” koşusunu gerçekleştirdi. Kamusal yollarda yaklaşık 1.609 km sürüldükten sonra, New Jersey Paulsboro’daki Mobil’in araştırma merkezinde bulunan rolling road üzerinde dört yıl boyunca çalıştırıldı; yalnızca 12.070 km aralıklarla yağ değişimi ve normal BMW bakımları için durduruldu.
Altı silindirli BMW M20B25 motor, testin sonunda mükemmel durumdaydı; ancak, çoğu “milyon kilometreci”ye kıyasla daha az zorlu bir yaşam sürdüğü söylenebilir.
Hyundai Elantra (2013)
Olathe, Kansas’tan yedek parça teslimat sürücüsü Farrah Haines, Elantra’sıyla sadece beş yılda bir milyon kilometreye ulaştı; bu yılda yaklaşık 321.869 km, yani yılın her günü yaklaşık 882 km demek.
Aynı araçla 1,5 milyon km’ye ulaşmayı umuyordu, ancak bir gün yerel bir oto servisine paket teslim etmesi istendiğinde işler değişti. Paketin aslında kendisine ait olduğu söylendi ve içinde 2019 model yılı Elantra’sının anahtarlarını buldu; bu, Hyundai’nin olağanüstü başarısını takdir için verdiği bir hediyeydi. Nasıl başardı? Oldukça basit, Haines 2018’de şöyle demişti: “Anahtar nokta düzenli bakımı önceliklendirmek ve kaliteli bir araca sahip olmak.”