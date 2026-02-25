Sanayiden çıkmayan 6 motor tipi; Masrafıyla ekonomik olarak sahibini yoruyor

2.0 dizel ve 1.4 litre turbo beslemeli benzinli motorlarda ise piston hasarları dikkat çekiyor. Bazı SUV modellerinde enjektör ve turbo arızaları öne çıkarken, küçük hacimli 16 valfli motorlarda hava akış sensörü ve elektrik kaynaklı sorunlar bildiriliyor.