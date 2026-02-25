Sanayiden çıkmayan 6 motor tipi; Masrafıyla ekonomik olarak sahibini yoruyor
Motor arıza ışığı sönmeyen ve aynı arızaları tekrarlayan 6 otomobil motorunu ustalardieselcar sıraladı.
İkinci el otomobil piyasasında bazı modellerle ilgili kronik arıza iddiaları yeniden gündeme taşındı. Özellikle 1.6 litre 170 beygir gücündeki benzinli motorlarda piston kırma ve yatak sarma şikayetlerinin arttığı belirtiliyor.
2.0 dizel ve 1.4 litre turbo beslemeli benzinli motorlarda ise piston hasarları dikkat çekiyor. Bazı SUV modellerinde enjektör ve turbo arızaları öne çıkarken, küçük hacimli 16 valfli motorlarda hava akış sensörü ve elektrik kaynaklı sorunlar bildiriliyor.
EN ÇOK ŞİKAYET ALAN 6 MOTOR
Euro 6 normundaki dizel araçlarda ise AdBlue sistemine ilişkin şikayetler sürüyor. Ustalardieselcar’da paylaşılan bilgiye göre en sorunlu otomobil motorları şöyle: