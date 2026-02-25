  1. Ekonomim
  Sanayiden çıkmayan 6 motor tipi; Masrafıyla ekonomik olarak sahibini yoruyor

Sanayiden çıkmayan 6 motor tipi; Masrafıyla ekonomik olarak sahibini yoruyor

Motor arıza ışığı sönmeyen ve aynı arızaları tekrarlayan 6 otomobil motorunu ustalardieselcar sıraladı.

Sanayiden çıkmayan 6 motor tipi; Masrafıyla ekonomik olarak sahibini yoruyor

İkinci el otomobil piyasasında bazı modellerle ilgili kronik arıza iddiaları yeniden gündeme taşındı. Özellikle 1.6 litre 170 beygir gücündeki benzinli motorlarda piston kırma ve yatak sarma şikayetlerinin arttığı belirtiliyor.

Sanayiden çıkmayan 6 motor tipi; Masrafıyla ekonomik olarak sahibini yoruyor

2.0 dizel ve 1.4 litre turbo beslemeli benzinli motorlarda ise piston hasarları dikkat çekiyor. Bazı SUV modellerinde enjektör ve turbo arızaları öne çıkarken, küçük hacimli 16 valfli motorlarda hava akış sensörü ve elektrik kaynaklı sorunlar bildiriliyor.

Sanayiden çıkmayan 6 motor tipi; Masrafıyla ekonomik olarak sahibini yoruyor

EN ÇOK ŞİKAYET ALAN 6 MOTOR

Euro 6 normundaki dizel araçlarda ise AdBlue sistemine ilişkin şikayetler sürüyor. Ustalardieselcar’da paylaşılan bilgiye göre en sorunlu otomobil motorları şöyle:

Sanayiden çıkmayan 6 motor tipi; Masrafıyla ekonomik olarak sahibini yoruyor

Fiat Euro 6 (Adblue şikayeti)

