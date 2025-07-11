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  4. Sararan otomobil farlarını cam gibi yapan tüyo * 1 tutamı bile yeterli oluyor.

Sararan otomobil farlarını cam gibi yapan tüyo * 1 tutamı bile yeterli oluyor.

Zamanla sararan otomobillerin farlarını cam gibi tertemiz yapmak için bilmeniz gereken tüyo.

Sararan otomobil farlarını cam gibi yapan tüyo * 1 tutamı bile yeterli oluyor. - Sayfa 1

Sararan farlar sürücüler için görsel rahatsızlığın yanı sıra sürüş konforunu da etkiliyor. Hava karardıktan sonra farların performansını etkileyen sararmayı ortadan kaldırmak ise mümkün.

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Sararan otomobil farlarını cam gibi yapan tüyo * 1 tutamı bile yeterli oluyor. - Sayfa 2

YARIM LİMON VE 1 TUTAM TOZ ŞEKER YETİYOR

15 yıldır kendi dükkanında müşteri araçlarının farlarını yıkayan Remzi Karatay, kullandıkları kimyasallar olduğunu söyledi.

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Sararan otomobil farlarını cam gibi yapan tüyo * 1 tutamı bile yeterli oluyor. - Sayfa 3

Karatay bazı müşterilerinin talebi üzerine kimyasal çıkarıcılar yerine limon ve şeker yöntemini uyguladıklarını da söyledi.

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Sararan otomobil farlarını cam gibi yapan tüyo * 1 tutamı bile yeterli oluyor. - Sayfa 4

Karatay, “Bazı müşterilerimiz var. Kimyasal kullanmamızı istemiyorlar. Bu durumda doğal yöntemleri tercih ediyor. Aslında yapılacak şey çok basit. Yarım limonu toz şekere bandırıp farın camlarına sürmelisiniz.” dedi.

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