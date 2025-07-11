Sararan otomobil farlarını cam gibi yapan tüyo * 1 tutamı bile yeterli oluyor.
Zamanla sararan otomobillerin farlarını cam gibi tertemiz yapmak için bilmeniz gereken tüyo.
Sararan farlar sürücüler için görsel rahatsızlığın yanı sıra sürüş konforunu da etkiliyor. Hava karardıktan sonra farların performansını etkileyen sararmayı ortadan kaldırmak ise mümkün.
YARIM LİMON VE 1 TUTAM TOZ ŞEKER YETİYOR
15 yıldır kendi dükkanında müşteri araçlarının farlarını yıkayan Remzi Karatay, kullandıkları kimyasallar olduğunu söyledi.
Karatay bazı müşterilerinin talebi üzerine kimyasal çıkarıcılar yerine limon ve şeker yöntemini uyguladıklarını da söyledi.