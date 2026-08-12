Şarj derdini tarihe karıştıracak otomobil: Çinli dev duyurdu, fiyatı 1 milyonun altında

Elektrikli otomobillere ilgi her geçen gün artıyor. İçten yanmalı motora sahip araçlar yavaş yavaş piyasadan kalkarken, önümüzdeki 20 yıl içinde neredeyse tüm araçlar hibrit veya elektrikli olacak. Çinli üreticiler bu alanda ciddi yatırımlar yaparken, dünyanın dört bir yanına satış gerçekleştiriyor. Öyle ki yeni piyasaya sürülen Beta T1, kullanıcılara uzun vade şarj ve menzil imkanı sunuyor.