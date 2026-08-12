Şarj derdini tarihe karıştıracak otomobil: Çinli dev duyurdu, fiyatı 1 milyonun altında
Elektrikli otomobillerdeki en büyük sorunlardan biri olan şarj problemi, yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle ortadan kalkıyor. Çinli devin yeni aracı Beta T1, değiştirilebilr bataryasıyla uzun süre kullanım vaat ediyor.
Elektrikli otomobillere ilgi her geçen gün artıyor. İçten yanmalı motora sahip araçlar yavaş yavaş piyasadan kalkarken, önümüzdeki 20 yıl içinde neredeyse tüm araçlar hibrit veya elektrikli olacak. Çinli üreticiler bu alanda ciddi yatırımlar yaparken, dünyanın dört bir yanına satış gerçekleştiriyor. Öyle ki yeni piyasaya sürülen Beta T1, kullanıcılara uzun vade şarj ve menzil imkanı sunuyor.
BAIC'in bünyesinde faaliyet gösteren Arcfox, elektrikli araç pazarında kartları yeniden dağıtacak hamle yaptı. Firma, Beta T1 modelinin batarya değişimli versiyonunu Çin Sanayi Bakanlığına sundu. Araba alırken bataryayı da satın alma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu model, 7 bin dolar seviyesindeki fiyatıyla dikkat çekiyor.
Basitçe söylemek gerekirse, Beta T1'i satın alanlar aracın gövdesine sahip olurken, bataryayı aylık abonelikle kiralayacaklar. BaaS (Battery as a Service) adı verilen sistem, ilk satın alım maliyetini inanılmaz derecede düşürüyor. Bakanlık dosyalarında görülen CATL Choco-SEB rozeti de Arcfox'un Çinli batarya devi CATL ile işbirliğini derinleştirdiğini doğruluyor. Batarya kiralamak, cebinizden tek seferde büyük paralar çıkmasını engelliyor.