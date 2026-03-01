Satın alanı asla üzmedi, ikinci elde en güvenilir otomobil seçildi
İkinci el otomobil alırken neden Japon firmalara güvenilmesi gerektiği bir kez daha kanıtlandı. Binlerce kişi, en güvenilir ikinci el otomobili seçti.
Sıfır ve ikinci el otomobil almak, ilk kez araç sahibi olmak isteyenler için bir hayli zor süreç. Nitekim piyasada onlarca model bulunurken, aralarında tercih yapmak zaman zaman saç baş yoldurabiliyor.
İkinci el otomobil alırken daha fazla dikkatli olmak gerekiyor. Aracın kilometresinin yanı sıra, motor sağlığı ve birçok faktör önemli rol oynuyor.
