Satın alınabilecek en iyi pick-up’lar! Zirve kızışırken bir Japon adeta yok oldu.
Dünyada kullanıcıların eğilimi binek otomobillerden pick-up’lara dönerken en çok satan markalar da değişmeye başlıyor.
Dünya genelinde özellikle 2019 yılında patlak veren Koronavirüs salgını sonrasında insanların araç eğilimleri değişti.
Ülkemiz de dahil olmak üzere insanlar binek otomobillerden crossover’lara, SUV’lara ve off road donanımlı pick-up’lara yöneldi.
autoexpress.co.uk'un haberine göre Böylece tasarım, motor, konfor, güvenlik kriterleri işin içine girdikçe pick-up’lar gittikçe şehirleşmeye başladı. Öyle ki bazı markaların pick-up’ları binek otomobil konforunu yakaladı.