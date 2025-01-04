  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Satın alınabilecek en iyi pick-up’lar! Zirve kızışırken bir Japon adeta yok oldu.

Satın alınabilecek en iyi pick-up’lar! Zirve kızışırken bir Japon adeta yok oldu.

Dünyada kullanıcıların eğilimi binek otomobillerden pick-up’lara dönerken en çok satan markalar da değişmeye başlıyor.

Satın alınabilecek en iyi pick-up’lar! Zirve kızışırken bir Japon adeta yok oldu. - Sayfa 1

Dünya genelinde özellikle 2019 yılında patlak veren Koronavirüs salgını sonrasında insanların araç eğilimleri değişti.

1 | 12
Satın alınabilecek en iyi pick-up’lar! Zirve kızışırken bir Japon adeta yok oldu. - Sayfa 2

Ülkemiz de dahil olmak üzere insanlar binek otomobillerden crossover’lara, SUV’lara ve off road donanımlı pick-up’lara yöneldi.

2 | 12
Satın alınabilecek en iyi pick-up’lar! Zirve kızışırken bir Japon adeta yok oldu. - Sayfa 3

autoexpress.co.uk'un haberine göre Böylece tasarım, motor, konfor, güvenlik kriterleri işin içine girdikçe pick-up’lar gittikçe şehirleşmeye başladı. Öyle ki bazı markaların pick-up’ları binek otomobil konforunu yakaladı.

3 | 12
Satın alınabilecek en iyi pick-up’lar! Zirve kızışırken bir Japon adeta yok oldu. - Sayfa 4

2024’E DAMGA VURAN 7 PİCK-UP

Peki 2024 yılının en iyi pick-up modelleri hangileri? İşte satın alınabilecek en iyi 7 pick-up:

4 | 12