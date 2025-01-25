Satın alınabilecek en ucuz 10 otomobil; 900 bin TL’ye sıfır modeller var.
Otomobil fiyatlarının fahiş zam görmemesi vatandaşları araç sahibi olmaya yönlendiriyor. Şuan da satılan ve fiyat skalası 1 milyon TL bandında olan çok sayıda sıfır otomobil de bulunuyor.
Yeni yıla girdikten sonra otomobil bayileri yüzde 3 ila 7 arasında değişen zam kararları aldı. Bu oranlar kimi otomobile 20 kimisine de 50 bin TL olarak yansıdı.
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Fakat ne kadar zam gelirse de 1.000.000 TL altı ve o seviyelerde sıfır otomobil bulmak hala mümkün. Gazeteci Murat Tosun ise sıfır otomobil hayali kuranlar için 10 araçlık liste hazırladı.
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