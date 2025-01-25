  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Satın alınabilecek en ucuz 10 otomobil; 900 bin TL’ye sıfır modeller var.

Satın alınabilecek en ucuz 10 otomobil; 900 bin TL’ye sıfır modeller var.

Otomobil fiyatlarının fahiş zam görmemesi vatandaşları araç sahibi olmaya yönlendiriyor. Şuan da satılan ve fiyat skalası 1 milyon TL bandında olan çok sayıda sıfır otomobil de bulunuyor.

Satın alınabilecek en ucuz 10 otomobil; 900 bin TL’ye sıfır modeller var. - Sayfa 1

Yeni yıla girdikten sonra otomobil bayileri yüzde 3 ila 7 arasında değişen zam kararları aldı. Bu oranlar kimi otomobile 20 kimisine de 50 bin TL olarak yansıdı.

1 | 12
Satın alınabilecek en ucuz 10 otomobil; 900 bin TL’ye sıfır modeller var. - Sayfa 2

Fakat ne kadar zam gelirse de 1.000.000 TL altı ve o seviyelerde sıfır otomobil bulmak hala mümkün. Gazeteci Murat Tosun ise sıfır otomobil hayali kuranlar için 10 araçlık liste hazırladı.

2 | 12
Satın alınabilecek en ucuz 10 otomobil; 900 bin TL’ye sıfır modeller var. - Sayfa 3

1 MİLYON BANDI VE ALTI SIFIR 10 OTOMOBİL

DACIA SANDERO STEPWAY CVT – 1.099.000 TL

3 | 12
Satın alınabilecek en ucuz 10 otomobil; 900 bin TL’ye sıfır modeller var. - Sayfa 4

FIAT EGEA CROSS 1.5 MT - 959.900 T

4 | 12