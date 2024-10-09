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  4. Satışları altüst eden otomatik vitesli otomobiller açıklandı ; Bu 10 model peynir ekmek gibi satıyor

Satışları altüst eden otomatik vitesli otomobiller açıklandı ; Bu 10 model peynir ekmek gibi satıyor

Türkiye’de satışları hızlı ve değerli olan otomatik vitesli 10 otomobil modeli belli oldu.

Satışları altüst eden otomatik vitesli otomobiller açıklandı ; Bu 10 model peynir ekmek gibi satıyor - Sayfa 1

Ülkemizde ekonomik yakıtlı ve konforlu araçların satışı oldukça hızlı yapılıyor. Bu kapsamda Renault, Citroen, Volkswagen, Toyota gibi markaların modelleri çok tutuluyor.

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Satışları altüst eden otomatik vitesli otomobiller açıklandı ; Bu 10 model peynir ekmek gibi satıyor - Sayfa 2

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre otomobil satışları yılın ilk 9 ayında yüzde 1,3 arttı.

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Satışları altüst eden otomatik vitesli otomobiller açıklandı ; Bu 10 model peynir ekmek gibi satıyor - Sayfa 3

gazeteduvar.com.tr’nin haberine göre toplam otomobil satışlarından ilk 9 ayda otomatik şanzımanlı araçlar 612.978 adetle yüzde 90,8 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 62.295 adetle yüzde 9,2 pay aldı.

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Satışları altüst eden otomatik vitesli otomobiller açıklandı ; Bu 10 model peynir ekmek gibi satıyor - Sayfa 4

Mevduat piyasa koşullarına göre 1 milyon TL'nin altında yalnızca üç otomatik vitesli model bulunuyor. Ülkemizde satılan en uygun otomatik vitesli araçlar ise şöyle listeleniyor:

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