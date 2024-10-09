Satışları altüst eden otomatik vitesli otomobiller açıklandı ; Bu 10 model peynir ekmek gibi satıyor
Türkiye’de satışları hızlı ve değerli olan otomatik vitesli 10 otomobil modeli belli oldu.
Ülkemizde ekonomik yakıtlı ve konforlu araçların satışı oldukça hızlı yapılıyor. Bu kapsamda Renault, Citroen, Volkswagen, Toyota gibi markaların modelleri çok tutuluyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre otomobil satışları yılın ilk 9 ayında yüzde 1,3 arttı.
gazeteduvar.com.tr’nin haberine göre toplam otomobil satışlarından ilk 9 ayda otomatik şanzımanlı araçlar 612.978 adetle yüzde 90,8 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 62.295 adetle yüzde 9,2 pay aldı.
Mevduat piyasa koşullarına göre 1 milyon TL'nin altında yalnızca üç otomatik vitesli model bulunuyor. Ülkemizde satılan en uygun otomatik vitesli araçlar ise şöyle listeleniyor: