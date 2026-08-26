Satışları dibi gördü, fiyatına 240 bin TL zam geldi: Elon Musk’a soğuk duş

Carscoop’un haberine göre giriş seviyesi Dual Motor AWD Cybertruck artık 69.990 dolar yerine 74.990 dolardan başlıyor. Premium AWD modelinin fiyatı da benzer şekilde 79.990 dolardan 84.990 dolara yükseldi. Carscoops'un haberine göre bu fiyat artışlarına rağmen araçların teknik özelliklerinde, menzilinde veya donanımında herhangi bir değişiklik yapılmadı.