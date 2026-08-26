Satışları dibi gördü, fiyatına 240 bin TL zam geldi: Elon Musk’a soğuk duş
Elon Musk’ın öve öve bitiremediği Tesla’nın yeni otomobili hayal kırıklığı yarattı. Satışları dibi gören otomobilin fiyatı tam 5.000 dolar arttı.
Tesla, otomotiv piyasasında en çok satan otomobil markalarından biri. Markanın birçok ikonik modeli dünyanın dört bir yanında milyonlarca adet satıyor.
Genel olarak markanın satışları standart otomobilleri için iyi görünse de, büyük umutlarla piyasaya sürülen yeni model hayal kırıklığı yarattı.
Öyle ki, kötü gidişat nedeniyle Tesla, Cybertruck satışlarının beklenenin çok altında kalmasına rağmen, pickup modelinin iki versiyonunun fiyatını 5 bin dolar artırdı.
Carscoop’un haberine göre giriş seviyesi Dual Motor AWD Cybertruck artık 69.990 dolar yerine 74.990 dolardan başlıyor. Premium AWD modelinin fiyatı da benzer şekilde 79.990 dolardan 84.990 dolara yükseldi. Carscoops'un haberine göre bu fiyat artışlarına rağmen araçların teknik özelliklerinde, menzilinde veya donanımında herhangi bir değişiklik yapılmadı.