Satışta bulunan en ucuz otomatik vitesliler; Renault Clio ve Fiat Egea’dan daha ucuz

Türkiye otomobil pazarında ulaşılabilir modeller olarak bilinen B segmenti araçlarda fiyat baremi yeni bir seviyeye ulaştı. Yapılan son güncellemelerle birlikte, özellikle şehir içi kullanımda tercih edilen kompakt modellerin başlangıç fiyatları 1,5 milyon TL seviyesini geride bıraktı. Listenin üst sıralarında yer alan daha donanımlı seçeneklerde ise rakamlar 1,8 milyon TL sınırına dayanmış durumda.