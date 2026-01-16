Satışta bulunan en ucuz otomatik vitesliler; Renault Clio ve Fiat Egea’dan daha ucuz
Markaların peş peşe başlattığı kampanyalar neticesinde birçok otomatik vitesli otomobil uygun fiyattan satılıyor.
Türkiye otomobil pazarında ulaşılabilir modeller olarak bilinen B segmenti araçlarda fiyat baremi yeni bir seviyeye ulaştı. Yapılan son güncellemelerle birlikte, özellikle şehir içi kullanımda tercih edilen kompakt modellerin başlangıç fiyatları 1,5 milyon TL seviyesini geride bıraktı. Listenin üst sıralarında yer alan daha donanımlı seçeneklerde ise rakamlar 1,8 milyon TL sınırına dayanmış durumda.
Teknolojik trendlere bakıldığında, verimlilik odaklı 1.0 ve 1.2 litrelik düşük hacimli turbo motorların pazar hakimiyeti dikkat çekiyor.
FİYAT LİSTESİ DİP YAPAN 10 OTOMOBİL
Tüketici talebinin konfor odaklı değişmesiyle birlikte, çift kavramalı ve tam otomatik şanzıman seçenekleri artık bu segmentin standart donanımı haline geldi. aracfiyatcom'un markaların resmi internet sitesinden derlediği bilgiye göre en ucuz otomobiller şöyle: