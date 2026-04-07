Savaşın maliyeti otomobilleri vurdu, tüm araçlara zam yolda
İkinci ayına giren İsrail-İran-ABD gerilimi, küresel çapta ekonomik sorunlara yol açmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki artış her şeyi etkilerken, bu kez gözler gelecek zamlara çevrildi. Ve otomobiller için zam kaçınılmaz bir hale geldi.
Dünya, bir ateş çemberinin içinde. ABD, İran ve İsrail arasındaki savaş, artık ikinci ayına girdi ve küresel çapta ekonomik sıkıntılar kendini göstermeye başladı. A’dan Z’ye akla gelebilecek her için bu savaşla bağlantılı zam bekleniyor. Ve otomobiller için beklenen haber, Toyota Türkiye CEO’sundan geldi.
Orta Doğu’daki savaşın ateşi, her sektörü olduğu gibi otomotiv dünyasını da yakmaya başladı. Satışlarda düşüşler zaten gözlemleniyordu, işler iyice çalkantılıydı. Şimdi gelen açıklamalar, endişeleri daha da artıracak nitelikte. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, otomobil fiyatlarında artış yaşanabileceğinin sinyallerini verdi. Yani, zam kapıda!
Habertürk’e konuşan Bozkurt, maliyetlerin ciddi şekilde arttığını açıkladı. Bu artışlar, maalesef tüketiciye yansıtılmak zorunda kalınabilir. Orta Doğu’daki gerilimler satışları ve tedariği doğrudan etkiliyor. Üreticilerin masrafları artınca, distribütörlere yansıyan maliyetler de kaçınılmaz oluyor. Peki bu kullanıcılara ne anlama geliyor? Bozkurt’un açıklaması oldukça net: "Biz de bunu maalesef araç fiyatlarına yansıtmak durumunda kalacağız."
Normal şartlarda nisan ayında beklenen fiyat artışlarının pazarı canlandırması gerekirdi. Ancak jeopolitik gelişmeler, bu beklenen etkiyi tamamen ortadan kaldırdı. Bozkurt, emtia yatırımcılarının otomobil yerine farklı araçlara yöneldiğini belirtiyor. Hatta "Altında kalan bir müşteri kesimi olduğunu duyuyoruz" diyerek durumun ciddiyetini vurguluyor. Üreticilerin maliyet artışlarını distribütörlere yansıtmaya başlaması, zammın ayak sesleri gibi duyuluyor.