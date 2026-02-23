Savaşın ortasında yerli otomobil üretti, 830 bin TL fiyat belirlediler
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş uzun yıllardır devam ederken, dışarıdaki ambargolara karşı yerli üretime odaklanan Rusya yeni elektrikli otomobilini üretti. Fiyatı 830 bin TL olarak belirlenen araç, her aileye hitap ediyor. İşte özellikleri ve öne çıkan diğer detaylar...
Son dört yıldır devam eden Rusya - Ukrayna geriliminde halen ateşkes sağlanmadı. Volodimir Zelenski Rusya ile masaya oturmaya hazır olsa da, Putin halen karamsar.
Savaş her ne kadar devam etse de her iki ülkenin sivil halkı normal yaşamını sürdürüyor. Öyle ki Rusya ekonomisi ciddi bir düşüş yaşamazken, bu ülke kendi yerli otomobilini de üreterek tüm ambargolara rağmen “buradayız” mesajı verdi.
Moskova'nın çevreci ulaşım hedefleri doğrultusunda yeniden yapılandırılan Moskviç fabrikası, yeni nesil crossover modeli UMO 5'in seri üretimine resmen başladı.