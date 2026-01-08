Şehir içinde kullanılabilecek en küçük 10 otomobil; Ne park ne de manevra sorunu olmuyor
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kalabalık şehirlerde yaşayanlar için tercih edilebilecek 10 otomobil modeli netleşti.
Büyükşehirlerde otomobil kullanmak artık bir lüksten ziyade sabır testine dönüşmüş durumda. Bitmek bilmeyen trafik yoğunluğu, sürücülerin her gün saatlerini yollarda kaybetmesine neden oluyor.
Dar sokaklar ve yetersiz otopark alanları ise park yeri bulmayı imkansız hale getirirken, trafik stresini ikiye katlıyor. Artan yakıt maliyetleri ve dur-kalk trafiğin getirdiği mekanik yorgunluk, araç sahiplerini bezdirmiş durumda.
TAM ŞEHİR İÇİ OTOMOBİLLERİ
Türkiye genelinde bazı nüfusu düşük küçük şehirlerde bile trafik sorunu yaşanırken carwow.co.uk sitesinde tam bu tür şehirler için 10 araçlık kompakt otomobil listesi yayımlandı.