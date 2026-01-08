  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Şehir içinde kullanılabilecek en küçük 10 otomobil; Ne park ne de manevra sorunu olmuyor

Şehir içinde kullanılabilecek en küçük 10 otomobil; Ne park ne de manevra sorunu olmuyor

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kalabalık şehirlerde yaşayanlar için tercih edilebilecek 10 otomobil modeli netleşti.

Şehir içinde kullanılabilecek en küçük 10 otomobil; Ne park ne de manevra sorunu olmuyor - Sayfa 1

Büyükşehirlerde otomobil kullanmak artık bir lüksten ziyade sabır testine dönüşmüş durumda. Bitmek bilmeyen trafik yoğunluğu, sürücülerin her gün saatlerini yollarda kaybetmesine neden oluyor.

1 | 14
Şehir içinde kullanılabilecek en küçük 10 otomobil; Ne park ne de manevra sorunu olmuyor - Sayfa 2

Dar sokaklar ve yetersiz otopark alanları ise park yeri bulmayı imkansız hale getirirken, trafik stresini ikiye katlıyor. Artan yakıt maliyetleri ve dur-kalk trafiğin getirdiği mekanik yorgunluk, araç sahiplerini bezdirmiş durumda.

2 | 14
Şehir içinde kullanılabilecek en küçük 10 otomobil; Ne park ne de manevra sorunu olmuyor - Sayfa 3

TAM ŞEHİR İÇİ OTOMOBİLLERİ

Türkiye genelinde bazı nüfusu düşük küçük şehirlerde bile trafik sorunu yaşanırken carwow.co.uk sitesinde tam bu tür şehirler için 10 araçlık kompakt otomobil listesi yayımlandı. 

3 | 14
Şehir içinde kullanılabilecek en küçük 10 otomobil; Ne park ne de manevra sorunu olmuyor - Sayfa 4

O liste şöyle:

4 | 14