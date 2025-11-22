Paranın hakkını veren EN İYİ 5 ufak elektrikli araba
SUV otomobiller son yıllarda ilgi odağı olsa da, halen minik arabaları seven önemli bir kitle de var. İşte otomobil uzmanlarına göre satın alınabilecek en iyi 5 ufak elektrikli araba.
SUV otomobiller son yıllarda oldukça revaçta. Elektrikli motora sahip yeni modeller genelde SUV olarak karşımıza çıkarken, mini arabalara da halen ilgi var. Özellikle şehir içi yolculuklar, park ve diğer avantajlı özellikleriyle ufak arabalar ön plana çıkıyor.
RENAULT 5
Renault’nun retro çizgilere sahip tamamen elektrikli modeli Renault 5, sınıfının en iyi küçük elektrikli otomobilleri arasında gösteriliyor. Model; dikkat çekici tasarımı, tatmin edici sürüş menzili ve sınıfının üstünde konforuyla öne çıkıyor.
İki farklı güç aktarım seçeneği sunuluyor: Giriş seviyesinde 120 bg gücünde motor ve 40 kWh batarya bulunurken, üst donanımda 150 bg motor ve 50 kWh batarya yer alıyor. 40 kWh bataryalı versiyon 308 km (191 mil) menzil sağlarken, 50 kWh’lik seçenek daha yaşanabilir bir 407 km (252 mil) menzil sunuyor.
MINI COOPER E
Listenin ikinci sırasında ise Mini Cooper E modeli var. Mini’nin tamamen elektrikli küçük modelinde beklenen güncelleme geldi. Cooper E, selefine kıyasla daha rafine sürüş sunuyor ve menzilini anlamlı şekilde artırıyor. Yeni tasarım, artan güç ve geliştirilmiş verimlilikle segmentin iddialı seçenekleri arasına giriyor. Giriş seviyesindeki Cooper E, 181 bg gücünde elektrik motorunu 40,7 kWh batarya ile eşleştiriyor ve 305 km (190 mil) menzil sağlıyor. Cooper SE ise 215 bg güç ve 54,2 kWh batarya ile geliyor; bu kombinasyon 250 mil menzil sunuyor.