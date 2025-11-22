Paranın hakkını veren EN İYİ 5 ufak elektrikli araba

MINI COOPER E

Listenin ikinci sırasında ise Mini Cooper E modeli var. Mini’nin tamamen elektrikli küçük modelinde beklenen güncelleme geldi. Cooper E, selefine kıyasla daha rafine sürüş sunuyor ve menzilini anlamlı şekilde artırıyor. Yeni tasarım, artan güç ve geliştirilmiş verimlilikle segmentin iddialı seçenekleri arasına giriyor. Giriş seviyesindeki Cooper E, 181 bg gücünde elektrik motorunu 40,7 kWh batarya ile eşleştiriyor ve 305 km (190 mil) menzil sağlıyor. Cooper SE ise 215 bg güç ve 54,2 kWh batarya ile geliyor; bu kombinasyon 250 mil menzil sunuyor.